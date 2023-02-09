09 февраля 2023

Более половины опрошенных челябинцев выступают за мужской декрет

© Служба новостей «URA.RU»
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В опросе Ирины Гехт 22% мужчин выступили за мужской декрет Фото:

В соцопросе от первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт 66% опрошенных выступили за мужской декрет. 22% из них мужчины, сообщила Гехт в социальных сетях.

«Более 300 человек дали ответы на мой вопрос, одобряют ли они „мужской декрет“. 44% женщин и 22% мужчин поддерживают его. А это — большая часть опрошенных», — прокомментировала результаты Гехт в своем telegram-канале.

Вице-губернатор отметила, что, ежедневно общаясь с разными женщинами, видит важность мужской помощи во всех сферах жизни. При самореализации помощь в уходе за ребенком и мужской декрет выступают дополнительным стимулом. По словам Гехт, женщинам необходима профориентация не только в «женских» профессиях. Также важно показывать интересные возможности в непривычных сферах и помогать в обучении новым компетенциям.

Опрос о мужском декрете Ирина Гехт разместила в своем telegram-канале 9 февраля. По ее мнению, стереотип о том, что забота о малыше — чисто женское дело, уходит в прошлое.

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В соцопросе от первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт 66% опрошенных выступили за мужской декрет. 22% из них мужчины, сообщила Гехт в социальных сетях. «Более 300 человек дали ответы на мой вопрос, одобряют ли они „мужской декрет“. 44% женщин и 22% мужчин поддерживают его. А это — большая часть опрошенных», — прокомментировала результаты Гехт в своем telegram-канале. Вице-губернатор отметила, что, ежедневно общаясь с разными женщинами, видит важность мужской помощи во всех сферах жизни. При самореализации помощь в уходе за ребенком и мужской декрет выступают дополнительным стимулом. По словам Гехт, женщинам необходима профориентация не только в «женских» профессиях. Также важно показывать интересные возможности в непривычных сферах и помогать в обучении новым компетенциям. Опрос о мужском декрете Ирина Гехт разместила в своем telegram-канале 9 февраля. По ее мнению, стереотип о том, что забота о малыше — чисто женское дело, уходит в прошлое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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