Более половины опрошенных челябинцев выступают за мужской декрет

10 февраля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

В опросе Ирины Гехт 22% мужчин выступили за мужской декрет Фото: Александр Мамаев © URA.RU В соцопросе от первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт 66% опрошенных выступили за мужской декрет. 22% из них мужчины, сообщила Гехт в социальных сетях. «Более 300 человек дали ответы на мой вопрос, одобряют ли они „мужской декрет“. 44% женщин и 22% мужчин поддерживают его. А это — большая часть опрошенных», — прокомментировала результаты Гехт в своем telegram-канале. Вице-губернатор отметила, что, ежедневно общаясь с разными женщинами, видит важность мужской помощи во всех сферах жизни. При самореализации помощь в уходе за ребенком и мужской декрет выступают дополнительным стимулом. По словам Гехт, женщинам необходима профориентация не только в «женских» профессиях. Также важно показывать интересные возможности в непривычных сферах и помогать в обучении новым компетенциям. Опрос о мужском декрете Ирина Гехт разместила в своем telegram-канале 9 февраля. По ее мнению, стереотип о том, что забота о малыше — чисто женское дело, уходит в прошлое.

В соцопросе от первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт 66% опрошенных выступили за мужской декрет. 22% из них мужчины, сообщила Гехт в социальных сетях. «Более 300 человек дали ответы на мой вопрос, одобряют ли они „мужской декрет“. 44% женщин и 22% мужчин поддерживают его. А это — большая часть опрошенных», — прокомментировала результаты Гехт в своем telegram-канале. Вице-губернатор отметила, что, ежедневно общаясь с разными женщинами, видит важность мужской помощи во всех сферах жизни. При самореализации помощь в уходе за ребенком и мужской декрет выступают дополнительным стимулом. По словам Гехт, женщинам необходима профориентация не только в «женских» профессиях. Также важно показывать интересные возможности в непривычных сферах и помогать в обучении новым компетенциям. Опрос о мужском декрете Ирина Гехт разместила в своем telegram-канале 9 февраля. По ее мнению, стереотип о том, что забота о малыше — чисто женское дело, уходит в прошлое.