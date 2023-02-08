08 февраля 2023

Челябинский вице-губернатор запустила соцопрос о мужском декрете

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В области 1199 мужчин, которые получают пособие по уходу за ребенком Фото:

В Челябинской области увеличилось количество мужчин, которые готовы стать «папами в декрете». Об этом 9 февраля сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт и запустила в соцсетях опрос об отношении жителей региона к мужскому декрету.

«В нашем регионе немало мужчин, которые готовы стать „папами в декрете“, и их количество, действительно, увеличивается. Например, сейчас в Челябинской области 1199 мужчин, которые получают единое пособие по уходу за ребенком», — написала Гехт в своем официальном telegram-канале.

По словам вице-губернатора, родительство — это непростой труд, и папа способен здесь проявить себя не в меньшей степени, чем мама. Чтобы узнать мнение жителей региона по этому поводу, она запустила соцопрос в своем telegram-канале.

Гехт отметила, ее радует, что в России мужчины все чаще берут на себя ответственность по уходу за ребенком, хотя еще не так давно «мужской декрет» казался в обществе чем-то революционным. По ее мнению, уходит в прошлое стереотип о том, что забота о малыше — чисто женское дело, а отцы теперь чаще становятся «осознанными».

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В Челябинской области увеличилось количество мужчин, которые готовы стать «папами в декрете». Об этом 9 февраля сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт и запустила в соцсетях опрос об отношении жителей региона к мужскому декрету. «В нашем регионе немало мужчин, которые готовы стать „папами в декрете“, и их количество, действительно, увеличивается. Например, сейчас в Челябинской области 1199 мужчин, которые получают единое пособие по уходу за ребенком», — написала Гехт в своем официальном telegram-канале. По словам вице-губернатора, родительство — это непростой труд, и папа способен здесь проявить себя не в меньшей степени, чем мама. Чтобы узнать мнение жителей региона по этому поводу, она запустила соцопрос в своем telegram-канале. Гехт отметила, ее радует, что в России мужчины все чаще берут на себя ответственность по уходу за ребенком, хотя еще не так давно «мужской декрет» казался в обществе чем-то революционным. По ее мнению, уходит в прошлое стереотип о том, что забота о малыше — чисто женское дело, а отцы теперь чаще становятся «осознанными».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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