Челябинский вице-губернатор запустила соцопрос о мужском декрете

09 февраля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

В области 1199 мужчин, которые получают пособие по уходу за ребенком Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области увеличилось количество мужчин, которые готовы стать «папами в декрете». Об этом 9 февраля сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт и запустила в соцсетях опрос об отношении жителей региона к мужскому декрету. «В нашем регионе немало мужчин, которые готовы стать „папами в декрете“, и их количество, действительно, увеличивается. Например, сейчас в Челябинской области 1199 мужчин, которые получают единое пособие по уходу за ребенком», — написала Гехт в своем официальном telegram-канале. По словам вице-губернатора, родительство — это непростой труд, и папа способен здесь проявить себя не в меньшей степени, чем мама. Чтобы узнать мнение жителей региона по этому поводу, она запустила соцопрос в своем telegram-канале. Гехт отметила, ее радует, что в России мужчины все чаще берут на себя ответственность по уходу за ребенком, хотя еще не так давно «мужской декрет» казался в обществе чем-то революционным. По ее мнению, уходит в прошлое стереотип о том, что забота о малыше — чисто женское дело, а отцы теперь чаще становятся «осознанными».

В Челябинской области увеличилось количество мужчин, которые готовы стать «папами в декрете». Об этом 9 февраля сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт и запустила в соцсетях опрос об отношении жителей региона к мужскому декрету. «В нашем регионе немало мужчин, которые готовы стать „папами в декрете“, и их количество, действительно, увеличивается. Например, сейчас в Челябинской области 1199 мужчин, которые получают единое пособие по уходу за ребенком», — написала Гехт в своем официальном telegram-канале. По словам вице-губернатора, родительство — это непростой труд, и папа способен здесь проявить себя не в меньшей степени, чем мама. Чтобы узнать мнение жителей региона по этому поводу, она запустила соцопрос в своем telegram-канале. Гехт отметила, ее радует, что в России мужчины все чаще берут на себя ответственность по уходу за ребенком, хотя еще не так давно «мужской декрет» казался в обществе чем-то революционным. По ее мнению, уходит в прошлое стереотип о том, что забота о малыше — чисто женское дело, а отцы теперь чаще становятся «осознанными».