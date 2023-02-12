Геофизик назвал риски для землетрясений в Свердловской области

В двух свердловских районах растет вероятность землетрясений

Совокупность двух факторов грозит свердловским районам сейсмическими неприятностями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Землетрясения в Свердловской области бывают крайне редко, тем не менее их вероятность в двух районах высока — под Нижним Тагилом и Североуральском. Там активная горная деятельность вкупе с природными условиями может усилить сейсмическую активность и привести к обрушениям и даже человеческим жертвам. Об этом URA.RU рассказал заведующий обсерваторией Арти, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский.

«Ощутимые землетрясения на Урале происходят примерно один раз в 100 лет. Но есть территории — Нижний Тагил и Североуральск — где добыча полезных ископаемых ведется давно. Там может усилиться горно-тектоническая сейсмичность: отчасти от горной деятельности человека, отчасти от природных условий. Гипотетически это может привести к материальному ущербу, обрушениям и даже человеческим жертвам», — предположил Кусонский.

Он обратил внимание, что в 2023 году единственное ощутимое сейсмическое событие произошло именно под Североуральском 5 января. Магнитуда этого слабого землетрясения составила 4,1 балла.

О том, что в двух районах сейсмоактивность растет в разы, ученый говорил и ранее. Так, в 2022 году в нижнетагильском районе было зафиксировано в два раза больше сейсмических событий, чем годом ранее; в североуральском районе — в три. Геофизик считает, что этот тревожный сигнал должен вызвать пристальное внимание местных властей.

«Исполнительной власти надо озаботиться этим вопросом. Для начала хотя бы поставить в опасных районах сейсмические станции, деформографы, геодезические пункты, станции GPS. Это необходимо, чтобы понимать, контролировать процесс, который под Нижним Тагилом и Североуральском происходит. В современных условиях наблюдения за окружающей средой — это постулат», — уверен Кусонский.

Ранее учеными на территории Свердловской области были зафиксированы упругие волны, которые дошли после мощного землетрясения в Турции. Они также могли оказать негативное влияние на сейсмически опасные районы уральского региона.