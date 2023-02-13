Швейцария заблокировала активы РФ на сумму 8,1 млрд долларов

13 февраля 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Правительство Швейцарии конфискует 8 миллиардов долларов российских активов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Швейцарии заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике (SECO) Антье Бэрчи. «По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов — прим. URA.RU). Цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие <…> лицам, на которые наложены санкции в других странах», — заявила Бэрчи, слова передает РИА Новости. В связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине ряд западных стран ввели санкции против отечественной экономики. В последнем пакете санкций Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия РФ и Украине. Ранее ею были введены санкции по введению потолка цен на российские энергоресурсы, а также ограничение закупок на продукцию черной металлургии. Швейцарии также было предложено передать активы РФ украинской стороне, однако в Парламенте на это ответили отказом.

Правительство Швейцарии заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике (SECO) Антье Бэрчи. «По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов — прим. URA.RU). Цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие <…> лицам, на которые наложены санкции в других странах», — заявила Бэрчи, слова передает РИА Новости. В связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине ряд западных стран ввели санкции против отечественной экономики. В последнем пакете санкций Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия РФ и Украине. Ранее ею были введены санкции по введению потолка цен на российские энергоресурсы, а также ограничение закупок на продукцию черной металлургии. Швейцарии также было предложено передать активы РФ украинской стороне, однако в Парламенте на это ответили отказом.