13 февраля 2023

Швейцария заблокировала активы РФ на сумму 8,1 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Швейцарии конфискует 8 миллиардов долларов российских активов Фото:
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Правительство Швейцарии заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике (SECO) Антье Бэрчи.

«По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов — прим. URA.RU). Цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие <…> лицам, на которые наложены санкции в других странах», — заявила Бэрчи, слова передает РИА Новости.

В связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине ряд западных стран ввели санкции против отечественной экономики. В последнем пакете санкций Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия РФ и Украине. Ранее ею были введены санкции по введению потолка цен на российские энергоресурсы, а также ограничение закупок на продукцию черной металлургии. Швейцарии также было предложено передать активы РФ украинской стороне, однако в Парламенте на это ответили отказом.

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Правительство Швейцарии заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике (SECO) Антье Бэрчи. «По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов — прим. URA.RU). Цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие <…> лицам, на которые наложены санкции в других странах», — заявила Бэрчи, слова передает РИА Новости. В связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине ряд западных стран ввели санкции против отечественной экономики. В последнем пакете санкций Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия РФ и Украине. Ранее ею были введены санкции по введению потолка цен на российские энергоресурсы, а также ограничение закупок на продукцию черной металлургии. Швейцарии также было предложено передать активы РФ украинской стороне, однако в Парламенте на это ответили отказом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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