Суд оставил под арестом 131 квартиру челябинских артистов

Областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд области оставил под арестом 131 квартиру челябинских артистов театров оперы и драмы. Попытка региональных властей оспорить обеспечительные меры в виде ареста жилья за долги Агентства инвестиционного развития (АИР) не увенчалась успехом. Это следует из базы судебных дел.

«Оставить определение суда без изменения. Жалобу без удовлетворения», — говорится в документах суда.

Суд поддержал позицию конкурсного управляющего обанкротившегося АИР Алексея Пивоварова. Апелляционные жалобы на определение арбитражного суда о принятии обеспечительных мер ранее были поданы Управлением делами губернатора и правительства области и министерством имущества области.

Правительство региона создало АИР в 2013 году. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, которые закончились арестом счетов организации. В июле 2022 года организацию признали банкротом, а ее конкурсный управляющий Пивоваров потребовал взыскать с правительства более 1 млрд рублей и добился ареста жилья актеров и работников театров.

При губернаторе Борисе Дубровском областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» работникам челябинской оперы, а также театра драмы. Этому предшествовала сделка между АИР и правительственной Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ). Квартиры были приняты в государственную собственность области по договорам безвозмездной передачи (дарения).