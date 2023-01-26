Главного пермского прокурора повысили

Прокурора Перми Виталия Дымолазова назначили на новую должность
Главного пермского прокурора Виталия Дымолазова повысили. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники.
«Прокурор Перми Виталий Дымолазов назначен заместителем прокурора Новосибирской области», — пишет издание. По данным «Коммерсант-Прикамье» приказ о назначении был подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым.
Дымолазов трудился в должности главного прокурора Перми с 2019 года. В ведомстве он работает с 2003 года. Сообщается также, что должность Дымолазова может занять Егор Шмырин, возглавляющий прокуратуру Чайковского.
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