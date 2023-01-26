26 января 2023

Главного пермского прокурора повысили

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокурора Перми Виталия Дымолазова назначили на новую должность Фото:

Главного пермского прокурора Виталия Дымолазова повысили. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники.

«Прокурор Перми Виталий Дымолазов назначен заместителем прокурора Новосибирской области», — пишет издание. По данным «Коммерсант-Прикамье» приказ о назначении был подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым.

Дымолазов трудился в должности главного прокурора Перми с 2019 года. В ведомстве он работает с 2003 года. Сообщается также, что должность Дымолазова может занять Егор Шмырин, возглавляющий прокуратуру Чайковского.

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Главного пермского прокурора Виталия Дымолазова повысили. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники. «Прокурор Перми Виталий Дымолазов назначен заместителем прокурора Новосибирской области», — пишет издание. По данным «Коммерсант-Прикамье» приказ о назначении был подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым. Дымолазов трудился в должности главного прокурора Перми с 2019 года. В ведомстве он работает с 2003 года. Сообщается также, что должность Дымолазова может занять Егор Шмырин, возглавляющий прокуратуру Чайковского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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