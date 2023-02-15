15 февраля 2023

Пермяку продали кофе из автомата с тараканом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бар. Нижневартовск, кофе
Пермяк обнаружил таракана в стаканчике с кофе Фото:

Житель Березников (Пермский край) купил кофе из автомата в местном Доме спорта и обнаружил в стаканчике таракана. Об этом он написал в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Вендинговый аппарат в Доме спорта „Титан“ (на Ленина) возле гардероба выдает чай и кофе с живностью. Будьте внимательны и осторожны», — пишет автор поста.

Под публикацией пользователи оставили множество негативных комментариев: «Фу, мерзость», «Позорище». Многие отмечают, что теперь боятся брать напитки из вендинговых автоматов. «Ужас, больше я к таким аппаратам не подойду», — написал пользователь.

Пермяк размешал кофе и обнаружил в нем таракана

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Житель Березников (Пермский край) купил кофе из автомата в местном Доме спорта и обнаружил в стаканчике таракана. Об этом он написал в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Вендинговый аппарат в Доме спорта „Титан“ (на Ленина) возле гардероба выдает чай и кофе с живностью. Будьте внимательны и осторожны», — пишет автор поста. Под публикацией пользователи оставили множество негативных комментариев: «Фу, мерзость», «Позорище». Многие отмечают, что теперь боятся брать напитки из вендинговых автоматов. «Ужас, больше я к таким аппаратам не подойду», — написал пользователь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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