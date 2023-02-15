Пермяк обнаружил таракана в стаканчике с кофе
Житель Березников (Пермский край) купил кофе из автомата в местном Доме спорта и обнаружил в стаканчике таракана. Об этом он написал в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Вендинговый аппарат в Доме спорта „Титан“ (на Ленина) возле гардероба выдает чай и кофе с живностью. Будьте внимательны и осторожны», — пишет автор поста.
Под публикацией пользователи оставили множество негативных комментариев: «Фу, мерзость», «Позорище». Многие отмечают, что теперь боятся брать напитки из вендинговых автоматов. «Ужас, больше я к таким аппаратам не подойду», — написал пользователь.
Пермяк размешал кофе и обнаружил в нем таракана
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