Свердловский чиновник, забиравший бюджетные деньги, избежал колонии

Чиновник из Артемовского Скутин получил штраф за фиктивное трудоустройство друзей

16 февраля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Суд назначил Геннадию Скутину штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший председатель органа местного самоуправления в Артемовском (Свердловская область) Геннадий Скутин, устраивавших знакомых на несуществующие должности, избежал колонии, заплатив штраф. Об этом сообщила старший помощник прокурора Зульфия Фаттахова. «Скутину определено окончательное наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей с рассрочкой уплаты на три года», — говорится в сообщении Фаттаховой, опубликованном на сайте Артемовского городского округа. Помимо этого, суд взыскал со Скутина больше 222 тысяч рублей в счет бюджета. Из зарплаты чиновника удержали почти 175 тысяч рублей. По версии следствия, Скутин устраивал на работу друзей, но по документам они выполняли свои обязанности, однако на деле эти должности не существовали. По своим криминальным схемам чиновник получил почти 250 тысяч рублей. Статьи, по которым осужден Скутин, предполагают суровое наказание вплоть до длительного лишения свободы. Однако суд посчитал, что нет необходимости отправлять чиновника в колонию. Судья учел, что в деле нет отягчающих обстоятельств, а коллеги и знакомые Скутина считают его хорошим человеком.

Бывший председатель органа местного самоуправления в Артемовском (Свердловская область) Геннадий Скутин, устраивавших знакомых на несуществующие должности, избежал колонии, заплатив штраф. Об этом сообщила старший помощник прокурора Зульфия Фаттахова. «Скутину определено окончательное наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей с рассрочкой уплаты на три года», — говорится в сообщении Фаттаховой, опубликованном на сайте Артемовского городского округа. Помимо этого, суд взыскал со Скутина больше 222 тысяч рублей в счет бюджета. Из зарплаты чиновника удержали почти 175 тысяч рублей. По версии следствия, Скутин устраивал на работу друзей, но по документам они выполняли свои обязанности, однако на деле эти должности не существовали. По своим криминальным схемам чиновник получил почти 250 тысяч рублей. Статьи, по которым осужден Скутин, предполагают суровое наказание вплоть до длительного лишения свободы. Однако суд посчитал, что нет необходимости отправлять чиновника в колонию. Судья учел, что в деле нет отягчающих обстоятельств, а коллеги и знакомые Скутина считают его хорошим человеком.