Призер Олимпийских игр оценила спортивный фестиваль в Тюмени

Призер Олимпийских игр Прусакова: тюменский фестиваль «Битва на Туре» превосходен

Прусакова сегодня выиграла в Тюмени этап Кубка России по фристайлу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Победительница зимних юношеских Олимпийских игр 2016, двукратная чемпионка России и фристайлистка Лана Прусакова восхитилась фестивалем зимних дисциплин «Битва на Туре». Она считает, что соревнование такого уровня организовано превосходно, а трасса в центре города придала дополнительной популярности мероприятию.

Спортсменка дала интервью после соревнования, где ее спросили о возможности регулярного проведения этапа Кубка России в Тюмени. «Думаю, что это возможно, потому что организация здесь просто превосходная. С удовольствием бы приехала сюда и в следующем году», — ответила Прусакова в эфире «Матч ТВ». Она уточнила, что ей было приятно открыть для себя город, в котором проводится мероприятие «такого высокого уровня».

Также у нее уточнили, есть ли для нее разница между горнолыжными комплексами и трассой в Тюмени, которая находится посреди города. «Да, совсем все по-другому. Вообще столько народу собралось посмотреть на нас и поддержать нас, что, конечно, очень приятно», — рассказала фристайлистка.

Прусакова в Тюмени стала победителем среди женщин в третьем этапе финала Кубка России по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Мероприятие прошло сегодня, а его продолжение состоится 24 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что «Битву на Туре» также отметил мэр Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, этот местный фестиваль вырос до международного уровня и стал гордостью города.