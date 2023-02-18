Военный эксперт объяснил желание США убрать с дороги Россию

Политический аналитик Кедми: настоящей целью американцев является Китай

19 февраля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Америка планирует напасть на Китай, заявил Яков Кедми Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США спонсируют Украину оружием для того, чтобы ослабить Россию. После этого Америка перейдет к наступлению на Китай. Об это заявил военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми. «Основная цель Соединенных Штатов — выбить Россию, сделать ее недееспособной с военной и политической точки зрения к 2025 году, чтобы потом расправиться с Китаем», — заявил Яков Кедми. Его слова приводит беларусское телеграфное агентство « Белта ». Он также отметил, что руководство США планирует захватить и Европу. После начала спецоперации на Украине США стали активно спонсировать Киев оружием. Однако поставки были еще с 2014 года. В августе 2022 года на официальном сайте Министерства обороны США сообщили, что С 2014 года Пентагон выделил Украине 15,5 миллиарда долларов «военной помощи». Сейчас Америка стала отправлять на Украину танки Abrams. Ожидается, что Киев получит 31 боевую машину.

США спонсируют Украину оружием для того, чтобы ослабить Россию. После этого Америка перейдет к наступлению на Китай. Об это заявил военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми. «Основная цель Соединенных Штатов — выбить Россию, сделать ее недееспособной с военной и политической точки зрения к 2025 году, чтобы потом расправиться с Китаем», — заявил Яков Кедми. Его слова приводит беларусское телеграфное агентство «Белта». Он также отметил, что руководство США планирует захватить и Европу. После начала спецоперации на Украине США стали активно спонсировать Киев оружием. Однако поставки были еще с 2014 года. В августе 2022 года на официальном сайте Министерства обороны США сообщили, что С 2014 года Пентагон выделил Украине 15,5 миллиарда долларов «военной помощи». Сейчас Америка стала отправлять на Украину танки Abrams. Ожидается, что Киев получит 31 боевую машину.