Военный эксперт объяснил желание США убрать с дороги Россию

США спонсируют Украину оружием для того, чтобы ослабить Россию. После этого Америка перейдет к наступлению на Китай. Об это заявил военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми.
«Основная цель Соединенных Штатов — выбить Россию, сделать ее недееспособной с военной и политической точки зрения к 2025 году, чтобы потом расправиться с Китаем», — заявил Яков Кедми. Его слова приводит беларусское телеграфное агентство «Белта». Он также отметил, что руководство США планирует захватить и Европу.
После начала спецоперации на Украине США стали активно спонсировать Киев оружием. Однако поставки были еще с 2014 года. В августе 2022 года на официальном сайте Министерства обороны США сообщили, что С 2014 года Пентагон выделил Украине 15,5 миллиарда долларов «военной помощи». Сейчас Америка стала отправлять на Украину танки Abrams. Ожидается, что Киев получит 31 боевую машину.
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США спонсируют Украину оружием для того, чтобы ослабить Россию. После этого Америка перейдет к наступлению на Китай. Об это заявил военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми. «Основная цель Соединенных Штатов — выбить Россию, сделать ее недееспособной с военной и политической точки зрения к 2025 году, чтобы потом расправиться с Китаем», — заявил Яков Кедми. Его слова приводит беларусское телеграфное агентство «Белта». Он также отметил, что руководство США планирует захватить и Европу. После начала спецоперации на Украине США стали активно спонсировать Киев оружием. Однако поставки были еще с 2014 года. В августе 2022 года на официальном сайте Министерства обороны США сообщили, что С 2014 года Пентагон выделил Украине 15,5 миллиарда долларов «военной помощи». Сейчас Америка стала отправлять на Украину танки Abrams. Ожидается, что Киев получит 31 боевую машину.