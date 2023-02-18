Президента сургутского роддома наградили в Москве

19 февраля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Лариса Белоцерковцева отмечена за верность и любовь к профессии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президента сургутского перинатального центра (ХМАО) Ларису Белоцерковцеву наградили за верность и любовь к профессии на конгрессе в Москве. Об этом Белоцерковцева сообщила в своем telegram-канале. «На торжественном заседании VII Национального научно-образовательного конгресса, который прошел в Москве, я была удостоена награды „За верность и любовь к профессии“ за большой личный вклад в сохранение репродуктивного здоровья женщин. Благодарю коллег за высокую оценку моего труда», — написала президент медучреждения. Она отметила, что в Югре этому вопросу уделяется особое внимание. В частности, организованы профилактические осмотры и вакцинопрофилактика против ВПЧ-инфекции для подростков по окружной программе. Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Белоцерковцева назначена президентом сургутского перинатального центра. До этого она занимала пост главного врача учреждения.

Президента сургутского перинатального центра (ХМАО) Ларису Белоцерковцеву наградили за верность и любовь к профессии на конгрессе в Москве. Об этом Белоцерковцева сообщила в своем telegram-канале. «На торжественном заседании VII Национального научно-образовательного конгресса, который прошел в Москве, я была удостоена награды „За верность и любовь к профессии“ за большой личный вклад в сохранение репродуктивного здоровья женщин. Благодарю коллег за высокую оценку моего труда», — написала президент медучреждения. Она отметила, что в Югре этому вопросу уделяется особое внимание. В частности, организованы профилактические осмотры и вакцинопрофилактика против ВПЧ-инфекции для подростков по окружной программе. Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Белоцерковцева назначена президентом сургутского перинатального центра. До этого она занимала пост главного врача учреждения.