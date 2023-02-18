Президента сургутского роддома наградили в Москве

Президента сургутского перинатального центра (ХМАО) Ларису Белоцерковцеву наградили за верность и любовь к профессии на конгрессе в Москве. Об этом Белоцерковцева сообщила в своем telegram-канале.
«На торжественном заседании VII Национального научно-образовательного конгресса, который прошел в Москве, я была удостоена награды „За верность и любовь к профессии“ за большой личный вклад в сохранение репродуктивного здоровья женщин. Благодарю коллег за высокую оценку моего труда», — написала президент медучреждения.
Она отметила, что в Югре этому вопросу уделяется особое внимание. В частности, организованы профилактические осмотры и вакцинопрофилактика против ВПЧ-инфекции для подростков по окружной программе.
Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Белоцерковцева назначена президентом сургутского перинатального центра. До этого она занимала пост главного врача учреждения.
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