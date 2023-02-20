20 февраля 2023

Прокуратура начала проверку из-за падения свердловчанки на открытый люк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство городского парка в снег. Курган , открытый колодец, люк канализации, дыра в асфальте, улица кирова, яма на асфальте
В Нижнем Тагиле пенсионерка споткнулась о поддон, прикрывавший открытый люк Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала проверку после того, как возле дома на Ильича, 28 пенсионерка упала на поддон, прикрывавший открытый люк, и травмировала ногу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Согласно предварительной информации, женщина возле колодца сети канализации, являющейся муниципальной собственностью и обслуживаемой „Водоканалом — НТ“, споткнулась и получила травму. Организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующих содержание инженерно-коммунальных сетей, обеспечение их безопасности, правила содержания территории между многоквартирными домами», — говорится в сообщении прокуратуры.

Инцидент произошел 20 февраля. По словам очевидцев, женщина споткнулась о поддон и сломала ногу.

Женщине вызвали скорую помощь
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала проверку после того, как возле дома на Ильича, 28 пенсионерка упала на поддон, прикрывавший открытый люк, и травмировала ногу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Согласно предварительной информации, женщина возле колодца сети канализации, являющейся муниципальной собственностью и обслуживаемой „Водоканалом — НТ“, споткнулась и получила травму. Организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующих содержание инженерно-коммунальных сетей, обеспечение их безопасности, правила содержания территории между многоквартирными домами», — говорится в сообщении прокуратуры. Инцидент произошел 20 февраля. По словам очевидцев, женщина споткнулась о поддон и сломала ногу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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