20 февраля 2023

Свердловских осужденных начали отпускать в отпуска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , колючая проволока, осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Одно из учреждений ГУФСИН впервые отправило осужденного в отпуск Фото:

Осужденный Ирбитского СИЗО №2 (Свердловская область) сходил в оплачиваемый отпуск. Для учреждения это новая практика, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

«С 6 по 18 февраля осужденному отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО №2 Станиславу П. было предоставлено право проведения ежегодного оплачиваемого отпуска за пределами учреждения. Данная практика была проведена в учреждении впервые. Оказанное осужденному доверие администрацией учреждения, было полностью оправдано», — рассказали в ведомстве.

Осужденный не допустил ни одного нарушения. Все время отпуска провел с семьей, чему был очень рад. Согласно уголовно-исполнительному кодексу, право на ежегодный оплачиваемый отпуск имеют работающие осужденные.

Осужденный Станислав оправдал доверие надзирателей
Фото:

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Осужденный Ирбитского СИЗО №2 (Свердловская область) сходил в оплачиваемый отпуск. Для учреждения это новая практика, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУФСИН. «С 6 по 18 февраля осужденному отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО №2 Станиславу П. было предоставлено право проведения ежегодного оплачиваемого отпуска за пределами учреждения. Данная практика была проведена в учреждении впервые. Оказанное осужденному доверие администрацией учреждения, было полностью оправдано», — рассказали в ведомстве. Осужденный не допустил ни одного нарушения. Все время отпуска провел с семьей, чему был очень рад. Согласно уголовно-исполнительному кодексу, право на ежегодный оплачиваемый отпуск имеют работающие осужденные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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