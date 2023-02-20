Осужденный Ирбитского СИЗО №2 (Свердловская область) сходил в оплачиваемый отпуск. Для учреждения это новая практика, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУФСИН.
«С 6 по 18 февраля осужденному отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО №2 Станиславу П. было предоставлено право проведения ежегодного оплачиваемого отпуска за пределами учреждения. Данная практика была проведена в учреждении впервые. Оказанное осужденному доверие администрацией учреждения, было полностью оправдано», — рассказали в ведомстве.
Осужденный не допустил ни одного нарушения. Все время отпуска провел с семьей, чему был очень рад. Согласно уголовно-исполнительному кодексу, право на ежегодный оплачиваемый отпуск имеют работающие осужденные.
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