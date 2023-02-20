Архитекторы придумали, как привести Екатеринбург в порядок. Фото

Для уличных кафе Екатеринбурга придумали единый стиль

21 февраля 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Летникам Екатеринбурга выберут единый стиль Фото: Размик Закарян © URA.RU Летние кафе Екатеринбурга хотят привести к единому стилю. Дизайнеры разработали четыре варианта, какими они могут быть, и представили проект журналистам, передает с заседания совета по развитию общественных пространств администрации Екатеринбурга корреспондент URA.RU. «Сейчас летники сильно заужают тротуары, не взаимодействуют с архитектурным контекстом, перекрывают важные архитектурные элементы из-за того, что похожи на павильоны. Мы взяли за образец летние веранды Москвы, Питера, Барселоны и предлагаем четыре типа летних веранд», — рассказал Кирилл Исаев, представитель компании, разработавшей дизайн-код. Один из вариантов — столики под зонтом, которые занимают не более 20% улицы, располагаются на единой горизонтали, кроме того они не должны быть брендированными. Второй вариант — маркизы (навесы) со столиками, их плюс в том, что они также располагаются на одной высоте и горизонтали и не мешают пешеходам. Третий вариант — просто столики рядом с заведениями, они не должны быть брендированными, без ярких элементов и быть упорядоченными. И последний вариант — летники с навесами. Для парков и скверов рекомендуют деревянные конструкции, а для — металлические. Все четыре типа входят в одну концепцию дизайн-кода. Представители администрации не приняли ее и порекомендовали доработать. Например, минус маркизов — их нужно крепить к зданиям, при этом многие рестораторы арендуют место в здании. Упорядоченность композиции могут нарушить и сами гости, сдвигая столики, если пришла большая компания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Летние кафе Екатеринбурга хотят привести к единому стилю. Дизайнеры разработали четыре варианта, какими они могут быть, и представили проект журналистам, передает с заседания совета по развитию общественных пространств администрации Екатеринбурга корреспондент URA.RU. «Сейчас летники сильно заужают тротуары, не взаимодействуют с архитектурным контекстом, перекрывают важные архитектурные элементы из-за того, что похожи на павильоны. Мы взяли за образец летние веранды Москвы, Питера, Барселоны и предлагаем четыре типа летних веранд», — рассказал Кирилл Исаев, представитель компании, разработавшей дизайн-код. Один из вариантов — столики под зонтом, которые занимают не более 20% улицы, располагаются на единой горизонтали, кроме того они не должны быть брендированными. Второй вариант — маркизы (навесы) со столиками, их плюс в том, что они также располагаются на одной высоте и горизонтали и не мешают пешеходам. Третий вариант — просто столики рядом с заведениями, они не должны быть брендированными, без ярких элементов и быть упорядоченными. И последний вариант — летники с навесами. Для парков и скверов рекомендуют деревянные конструкции, а для — металлические. Все четыре типа входят в одну концепцию дизайн-кода. Представители администрации не приняли ее и порекомендовали доработать. Например, минус маркизов — их нужно крепить к зданиям, при этом многие рестораторы арендуют место в здании. Упорядоченность композиции могут нарушить и сами гости, сдвигая столики, если пришла большая компания.