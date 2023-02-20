Сотни пермских подростков вовлекли в молодежные банды в 2022 году

В составе молодежных банд пермские подростки совершали преступления
Более 200 подростков в Пермском крае были вовлечены в молодежные банды в 2022 году. Об этом сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Кандакова.
«Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в составе групп в 2022 году, составило 261 человек. При этом 72 человека совершили преступления при участии взрослых», — рассказала Кандакова.
За вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность в 2022 году к ответственности был привлечен 31 пермяк. Кандакова отметила, что на протяжении десяти лет подростковая преступность в регионе снижается.
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