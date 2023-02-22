Педагога, переехавшего из Перми в Сербию, удивили местные школьники

Преподаватель из Перми удивилась атмосфере в сербских школах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывшего преподавателя пермского госуниверситета Алену Подлесных, которая эмигрировала в Сербию, поразили местные школьники, поддерживающие друг друга аплодисментами на уроке. Ее сын посещает одну из сербских школ и каждый раз филолог удивляется атмосферой в классе.

«Сын получил „отлично“ и класс аплодировал ему. Учительница по сербскому похвалила его за выполнение теста и ребята снова аплодировали ему. Вот это поддержка», — поделилась филолог в своем telegram-канале.

Она отмечает, что и учителя также высказывают одобрение, когда кто-то получает отличную оценку. «Вот это да!» или «Я потрясена!» — частая реакция со стороны сербских педагогов.

Ранее URA.RU сообщало, что преподаватель из Перми Алена Подлесных вместе со своей семьей покинула Россию. Агентству она рассказала, что это решение было принято после начала специальной военной операции. В разные годы она преподавала в ПГНИУ и в Пермском институте железнодорожного транспорта (ПИЖТ). Кроме того, она в период СВО бесплатно обучала украинских детей основам журналистики.