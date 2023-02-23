МИД Украины осадил Венгрию после призыва к переговорам Путина и Байдена

Венгрия не обладает той политической силой, которая смогла бы инициировать мирные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание главы венгерского МИД Петера Сийярто. Политик призывал начать срочные переговоры между Россией и США для урегулирования конфликта на Украине.
«Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины. Венгрия не в состоянии решать, когда должны начаться мирные переговоры», — написал Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее Петер Сиярто заявил, что Путин и Байден должны начать переговоры для прекращения боевых действий на Украине. Он отметил, что без общения лидеров двух государств, мир столкнется с большими проблемами.
Переговоры по Украине были в марте 2022 года. Однако после них Россия и Украина не подписали документ о мире.
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