МИД Украины осадил Венгрию после призыва к переговорам Путина и Байдена

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден и Путин должны сесть за стол мирных переговоры, заявил Петер Сийярто Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Венгрия не обладает той политической силой, которая смогла бы инициировать мирные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание главы венгерского МИД Петера Сийярто. Политик призывал начать срочные переговоры между Россией и США для урегулирования конфликта на Украине.

«Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины. Венгрия не в состоянии решать, когда должны начаться мирные переговоры», — написал Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Петер Сиярто заявил, что Путин и Байден должны начать переговоры для прекращения боевых действий на Украине. Он отметил, что без общения лидеров двух государств, мир столкнется с большими проблемами.

Переговоры по Украине были в марте 2022 года. Однако после них Россия и Украина не подписали документ о мире.

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Венгрия не обладает той политической силой, которая смогла бы инициировать мирные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание главы венгерского МИД Петера Сийярто. Политик призывал начать срочные переговоры между Россией и США для урегулирования конфликта на Украине. «Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины. Венгрия не в состоянии решать, когда должны начаться мирные переговоры», — написал Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ранее Петер Сиярто заявил, что Путин и Байден должны начать переговоры для прекращения боевых действий на Украине. Он отметил, что без общения лидеров двух государств, мир столкнется с большими проблемами. Переговоры по Украине были в марте 2022 года. Однако после них Россия и Украина не подписали документ о мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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