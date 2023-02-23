Президент Венгрии призвала Байдена к миру на Украине

Президент США Джо Байден должен поспособствовать миру на Украине. С таким мнением выступила президент Венгрии Каталин Новак.
«Поговорила с американским президентом о войне и подчеркнула, что мир нужен как можно скорее, венгры хотят мира», — написала Каталин Новак на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она уточнила, что общалась с Джо Байденом в Варшаве на саммите «Бухарестской девятки».
Премьер Венгрии Виктор Орбан так же является противником поставок вооружения из Европы на Украину. Ранее он отметил, что из-за военной помощи Киеву Европа лишилась независимости от США. Он считает, что Америка пытается нажиться на украинском конфликте, передает RT.
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