Сын сгоревшего в машине мужчины в Пермском крае уверен, что произошло убийство

24 февраля 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Тело мужчины обнаружили пожарные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчину, которого нашли в сгоревшем автомобиле в Лысьве (Пермский край) в День защитника Отечества, убили. Этой версии придерживается сын погибшего. Такое заявление он сделал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Моего папу убили и сожгли в его же машине. От него остались одни кости. Сначала топором дали по голове. Орудие убийства с кровью было обнаружено. Я разговаривал со следствием. Они [убийцы] моему папе назначили „стрелку“ в Лысьве», — пояснил собеседник агентства. По его словам, конфликт, который привел к предполагаемому убийству, произошел на почве спора «из-за какого-то автомобиля». Сын погибшего просит помощи у руководства пермских правоохранителей. По его словам, после осмотра происшествия полицейские задержали трех человек, но всех позже отпустили. Корреспондент URA.RU ждет официального комментария ГУ МВД России по Пермском краю. Сгоревший автомобиль был найден в поселке Ласьва 23 февраля. В машине находилось тело погибшего, об этом URA.RU писало ранее. Его обнаружили пожарные, которые среагировали на сообщение о возгорании.

Мужчину, которого нашли в сгоревшем автомобиле в Лысьве (Пермский край) в День защитника Отечества, убили. Этой версии придерживается сын погибшего. Такое заявление он сделал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Моего папу убили и сожгли в его же машине. От него остались одни кости. Сначала топором дали по голове. Орудие убийства с кровью было обнаружено. Я разговаривал со следствием. Они [убийцы] моему папе назначили „стрелку“ в Лысьве», — пояснил собеседник агентства. По его словам, конфликт, который привел к предполагаемому убийству, произошел на почве спора «из-за какого-то автомобиля». Сын погибшего просит помощи у руководства пермских правоохранителей. По его словам, после осмотра происшествия полицейские задержали трех человек, но всех позже отпустили. Корреспондент URA.RU ждет официального комментария ГУ МВД России по Пермском краю. Сгоревший автомобиль был найден в поселке Ласьва 23 февраля. В машине находилось тело погибшего, об этом URA.RU писало ранее. Его обнаружили пожарные, которые среагировали на сообщение о возгорании.