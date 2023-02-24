В соцсетях появилось видео с массового ДТП на ЕКАД

Авария произошла 24 февраля на ЕКАД Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Днем, 24 февраля, на 25-м километре ЕКАД произошла крупная авария с участием фуры, манипулятора и «Газели». Очевидцы успели запечатлеть момент ДТП на видео. На нем видно, как машина на полной скорости влетела в манипулятор.

Из-за этой аварии сотрудникам ГИБДД пришлось временно ограничить движение на данном участке. Водители были вынуждены объезжать место происшествия через Березовский тракт. После ДТП водителя «Газели» госпитализировали.

Видео с места крупного ДТП опубликовало сообщество «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». В паблике отметили, что движение транспорта на данном участке дороги восстановлено.