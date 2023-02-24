24 февраля 2023
23 февраля 2023

В соцсетях появилось видео с массового ДТП на ЕКАД

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, фура, грузовик, грузоперевозки, трасса, дорога
Авария произошла 24 февраля на ЕКАД Фото:

Днем, 24 февраля, на 25-м километре ЕКАД произошла крупная авария с участием фуры, манипулятора и «Газели». Очевидцы успели запечатлеть момент ДТП на видео. На нем видно, как машина на полной скорости влетела в манипулятор.

Из-за этой аварии сотрудникам ГИБДД пришлось временно ограничить движение на данном участке. Водители были вынуждены объезжать место происшествия через Березовский тракт. После ДТП водителя «Газели» госпитализировали.

Видео с места крупного ДТП опубликовало сообщество «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». В паблике отметили, что движение транспорта на данном участке дороги восстановлено.

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Днем, 24 февраля, на 25-м километре ЕКАД произошла крупная авария с участием фуры, манипулятора и «Газели». Очевидцы успели запечатлеть момент ДТП на видео. На нем видно, как машина на полной скорости влетела в манипулятор. Из-за этой аварии сотрудникам ГИБДД пришлось временно ограничить движение на данном участке. Водители были вынуждены объезжать место происшествия через Березовский тракт. После ДТП водителя «Газели» госпитализировали. Видео с места крупного ДТП опубликовало сообщество «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». В паблике отметили, что движение транспорта на данном участке дороги восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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