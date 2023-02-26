Медведев обозначил главное достижение руководства СССР

Зампред Совбеза РФ Медведев посчитал главным достижением руководства СССР сохранение ядерного потенциала

27 февраля 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев назвал сохранение ядерного потенциала главным достижением властей СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти СССР не позволили «растащить» ядерный потенциал государства — в этом их главное достижение. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Они (руководство СССР — прим. URA.RU) не сделали самой страшной ошибки: не позволили растащить по вновь образованному на месте великой страны лоскутному одеялу ее мощнейший ядерный потенциал», — пояснил Медведев. Его слова приводят «Известия». Зампредседателя Совбеза РФ также отметил, что Россия стала достойным правопреемником. Страна неимоверными усилиями преодолела трудные времена. В их числе перечислена выплата внешнего долга, восстановление социальной сферы и экономики. «[Россия] вернула уважение к своим вооруженным силам, по-прежнему проводила политику ядерного сдерживания и не допускала провокаций», — отметил Медведев. Ранее сообщалось, что Медведев не сомневается в победе России, потому что силы находятся на ее стороне. Западные страны могут и дальше «накачивать» оружием киевский режим и препятствовать переговорам, но задуманному не суждено сбыться. Их политику поддерживает только 15% населения планеты. Зампред Совбеза РФ назвал точками невозврата два события, которые вызвали истерику у Запада: грузино-осетинский конфликт в 2008 году и референдум о присоединении Крыма в 2014 году. Медведев также заявил, что мир не может существовать без России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти СССР не позволили «растащить» ядерный потенциал государства — в этом их главное достижение. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Они (руководство СССР — прим. URA.RU) не сделали самой страшной ошибки: не позволили растащить по вновь образованному на месте великой страны лоскутному одеялу ее мощнейший ядерный потенциал», — пояснил Медведев. Его слова приводят «Известия». Зампредседателя Совбеза РФ также отметил, что Россия стала достойным правопреемником. Страна неимоверными усилиями преодолела трудные времена. В их числе перечислена выплата внешнего долга, восстановление социальной сферы и экономики. «[Россия] вернула уважение к своим вооруженным силам, по-прежнему проводила политику ядерного сдерживания и не допускала провокаций», — отметил Медведев. Ранее сообщалось, что Медведев не сомневается в победе России, потому что силы находятся на ее стороне. Западные страны могут и дальше «накачивать» оружием киевский режим и препятствовать переговорам, но задуманному не суждено сбыться. Их политику поддерживает только 15% населения планеты. Зампред Совбеза РФ назвал точками невозврата два события, которые вызвали истерику у Запада: грузино-осетинский конфликт в 2008 году и референдум о присоединении Крыма в 2014 году. Медведев также заявил, что мир не может существовать без России.