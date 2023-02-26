Медведев обрадовался, сравнив соотношение сил в спецоперации

Медведев не сомневается в победе России, поскольку ее недруги составляют лишь 15% населения Земли

27 февраля 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Медведев считает, что силы в геополитическом конфликте на стороне России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад и дальше может «накачивать» оружием киевский режим и препятствовать переговорам, однако целям, ради которых он это делает, не суждено сбыться. Это связано с тем, что соотношение противоборствующих сил не в пользу Запада. Его поддерживает только 15% населения планеты. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что силы на стороне России. «Западные страны с сателлитами — лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше и мы намного сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего мира», — рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Известия». Точками невозврата ситуации, в которой Россия находится сейчас, он назвал две даты: осень 2008 года, когда «западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа» и весна 2014 года, когда «свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма». Медведев заявил, что у западного мира это вызвало истерику, длящуюся до сих пор. «Именно эта безумная истерика, навязчивое желание растерзать нашу страну и привели в конечном счете к специальной военной операции», — заключил Медведев. Зампредседателя Совбеза РФ также заявил, что мир невозможен без России. Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она проводится для того, чтобы защитить мирное население Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что цель СВО — демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад и дальше может «накачивать» оружием киевский режим и препятствовать переговорам, однако целям, ради которых он это делает, не суждено сбыться. Это связано с тем, что соотношение противоборствующих сил не в пользу Запада. Его поддерживает только 15% населения планеты. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что силы на стороне России. «Западные страны с сателлитами — лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше и мы намного сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего мира», — рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Известия». Точками невозврата ситуации, в которой Россия находится сейчас, он назвал две даты: осень 2008 года, когда «западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа» и весна 2014 года, когда «свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма». Медведев заявил, что у западного мира это вызвало истерику, длящуюся до сих пор. «Именно эта безумная истерика, навязчивое желание растерзать нашу страну и привели в конечном счете к специальной военной операции», — заключил Медведев. Зампредседателя Совбеза РФ также заявил, что мир невозможен без России. Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она проводится для того, чтобы защитить мирное население Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что цель СВО — демилитаризация и денацификация страны.