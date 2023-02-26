26 февраля 2023

Медведев раскрыл риски гибели человеческой цивилизации из-за НАТО

Зампред Совбеза РФ Медведев исключил возможность существования человечества без России
© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии
По мнению Дмитрия Медведева, мир невозможен без России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если НАТО доведет конфликт до поднятия вопроса о существовании России, то проблема будет решена не на украинском фронте, а в масштабах всей человеческой цивилизации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — приводит слова Дмитрия Медведева газета «Известия».

Также по мнению Медведева, начать спецоперацию на Украине Россию вынудила «безумная истерика» со стороны западных стран. Кроме того, он упрекнул Запад в поставках вооружения на Украину, которое приведет к проигрышу для всех.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада с самого начала спецоперации заняли сторону Киева. США и Евросоюз отправляют Украине вооружение и вводят санкции против России.

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Если НАТО доведет конфликт до поднятия вопроса о существовании России, то проблема будет решена не на украинском фронте, а в масштабах всей человеческой цивилизации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — приводит слова Дмитрия Медведева газета «Известия». Также по мнению Медведева, начать спецоперацию на Украине Россию вынудила «безумная истерика» со стороны западных стран. Кроме того, он упрекнул Запад в поставках вооружения на Украину, которое приведет к проигрышу для всех. Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада с самого начала спецоперации заняли сторону Киева. США и Евросоюз отправляют Украине вооружение и вводят санкции против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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