Медведев раскрыл риски гибели человеческой цивилизации из-за НАТО

Зампред Совбеза РФ Медведев исключил возможность существования человечества без России

27 февраля 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

По мнению Дмитрия Медведева, мир невозможен без России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если НАТО доведет конфликт до поднятия вопроса о существовании России, то проблема будет решена не на украинском фронте, а в масштабах всей человеческой цивилизации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — приводит слова Дмитрия Медведева газета «Известия». Также по мнению Медведева, начать спецоперацию на Украине Россию вынудила «безумная истерика» со стороны западных стран. Кроме того, он упрекнул Запад в поставках вооружения на Украину, которое приведет к проигрышу для всех. Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада с самого начала спецоперации заняли сторону Киева. США и Евросоюз отправляют Украине вооружение и вводят санкции против России.

Если НАТО доведет конфликт до поднятия вопроса о существовании России, то проблема будет решена не на украинском фронте, а в масштабах всей человеческой цивилизации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — приводит слова Дмитрия Медведева газета «Известия». Также по мнению Медведева, начать спецоперацию на Украине Россию вынудила «безумная истерика» со стороны западных стран. Кроме того, он упрекнул Запад в поставках вооружения на Украину, которое приведет к проигрышу для всех. Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада с самого начала спецоперации заняли сторону Киева. США и Евросоюз отправляют Украине вооружение и вводят санкции против России.