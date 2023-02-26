Пермячка продает деревянную статуэтку с «лицом Путина». Скрин

27 февраля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Пермячка заявляет, что ее статуэтка якобы похожа на Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермячка выставила на продажу деревянную статуэтку якобы с лицом президента РФ Владимира Путина. Предложение появилось на популярном сайте объявлений. «Статуэтка „Путин“», — указала женщина в своем объявлении. В беседе с корреспондентом пермячка призналась: если взглянуть на статуэтку сбоку, то лицо якобы напоминает президента Владимира Путина. За изделие продавец просит пять тысяч рублей. По словам женщины, статуэтку она привезла из Ялты. Статуэтку Путина продают в Перми за 5 тысяч рублей «Авито» Статуэтка выполнена из дерева «Авито»

Пермячка выставила на продажу деревянную статуэтку якобы с лицом президента РФ Владимира Путина. Предложение появилось на популярном сайте объявлений. «Статуэтка „Путин“», — указала женщина в своем объявлении. В беседе с корреспондентом пермячка призналась: если взглянуть на статуэтку сбоку, то лицо якобы напоминает президента Владимира Путина. За изделие продавец просит пять тысяч рублей. По словам женщины, статуэтку она привезла из Ялты.