26 февраля 2023
25 февраля 2023

Пермячка продает деревянную статуэтку с «лицом Путина». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Пермячка заявляет, что ее статуэтка якобы похожа на Владимира Путина Фото:

Пермячка выставила на продажу деревянную статуэтку якобы с лицом президента РФ Владимира Путина. Предложение появилось на популярном сайте объявлений.

«Статуэтка „Путин“», — указала женщина в своем объявлении. В беседе с корреспондентом пермячка призналась: если взглянуть на статуэтку сбоку, то лицо якобы напоминает президента Владимира Путина.

За изделие продавец просит пять тысяч рублей. По словам женщины, статуэтку она привезла из Ялты.

Статуэтку Путина продают в Перми за 5 тысяч рублей
Статуэтка выполнена из дерева

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермячка выставила на продажу деревянную статуэтку якобы с лицом президента РФ Владимира Путина. Предложение появилось на популярном сайте объявлений. «Статуэтка „Путин“», — указала женщина в своем объявлении. В беседе с корреспондентом пермячка призналась: если взглянуть на статуэтку сбоку, то лицо якобы напоминает президента Владимира Путина. За изделие продавец просит пять тысяч рублей. По словам женщины, статуэтку она привезла из Ялты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...