Пермячка заявляет, что ее статуэтка якобы похожа на Владимира Путина
Пермячка выставила на продажу деревянную статуэтку якобы с лицом президента РФ Владимира Путина. Предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«Статуэтка „Путин“», — указала женщина в своем объявлении. В беседе с корреспондентом пермячка призналась: если взглянуть на статуэтку сбоку, то лицо якобы напоминает президента Владимира Путина.
За изделие продавец просит пять тысяч рублей. По словам женщины, статуэтку она привезла из Ялты.
Статуэтку Путина продают в Перми за 5 тысяч рублей
Статуэтка выполнена из дерева
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