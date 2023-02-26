В челябинские зоопарки без лицензий направили прокуратуру

Восемь учреждений региона в виде зоопарков, приютов и аквариумов не имеют лицензии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области восемь зоопарков нарушают закон, работая без лицензии. О том, что в прокуратуру региона направлено обращение о прокурорском реагировании, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Одно учреждение находится в Магнитогорске, два — на базах отдыха региона, пять — в Челябинске. Все эти контактные зоопарки, приюты, аквариумы не имеют лицензии, используя животных, в том числе диких, в культурно-зрелищных целях», — уточнили в ведомстве.

Проверка выявила и другие нарушения. В приюте нашли животных, которые запрещены к содержанию законом. Опасные животные не были огорожены дополнительными сетками и решетками между посетителями и вольером. В одном из заведений енотов не только не огородили от взрослых и детей, но и разрешали обниматься с хищником за отдельную плату.

С 1 января 2022 года зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы обязаны иметь лицензию. Россельхознадзор обратился в прокуратуру Челябинской области принять меры прокурорского реагирования.