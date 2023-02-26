26 февраля 2023

В челябинские зоопарки без лицензий направили прокуратуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, цирк, шимпанзе, обезьяна, животное
Восемь учреждений региона в виде зоопарков, приютов и аквариумов не имеют лицензии Фото:

В Челябинской области восемь зоопарков нарушают закон, работая без лицензии. О том, что в прокуратуру региона направлено обращение о прокурорском реагировании, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Одно учреждение находится в Магнитогорске, два — на базах отдыха региона, пять — в Челябинске. Все эти контактные зоопарки, приюты, аквариумы не имеют лицензии, используя животных, в том числе диких, в культурно-зрелищных целях», — уточнили в ведомстве.

Проверка выявила и другие нарушения. В приюте нашли животных, которые запрещены к содержанию законом. Опасные животные не были огорожены дополнительными сетками и решетками между посетителями и вольером. В одном из заведений енотов не только не огородили от взрослых и детей, но и разрешали обниматься с хищником за отдельную плату.

С 1 января 2022 года зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы обязаны иметь лицензию. Россельхознадзор обратился в прокуратуру Челябинской области принять меры прокурорского реагирования.

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В Челябинской области восемь зоопарков нарушают закон, работая без лицензии. О том, что в прокуратуру региона направлено обращение о прокурорском реагировании, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Одно учреждение находится в Магнитогорске, два — на базах отдыха региона, пять — в Челябинске. Все эти контактные зоопарки, приюты, аквариумы не имеют лицензии, используя животных, в том числе диких, в культурно-зрелищных целях», — уточнили в ведомстве. Проверка выявила и другие нарушения. В приюте нашли животных, которые запрещены к содержанию законом. Опасные животные не были огорожены дополнительными сетками и решетками между посетителями и вольером. В одном из заведений енотов не только не огородили от взрослых и детей, но и разрешали обниматься с хищником за отдельную плату. С 1 января 2022 года зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы обязаны иметь лицензию. Россельхознадзор обратился в прокуратуру Челябинской области принять меры прокурорского реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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