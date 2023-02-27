27 февраля 2023

В Челябинской и Свердловской областях продлили штормовое предупреждение

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, мороз
Ветер и мокрый снег сохранится до 28 февраля Фото:

В Челябинской и Свердловской областях продлили штормовое предупреждение до 28 февраля. Метеорологи отмечают, что непогода затронет сразу несколько регионов.

«В Свердловской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, в Челябинской области — не только сильный снег, но и дождь, отложение мокрого снега, метель, гололедица, ветер до 23 метров в секунду. В общем, погода на Урале тоже сложная», — цитируют слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС.

Синоптик уточнил, что сильные осадки прогнозируют в Самарской, Нижегородской, Оренбургской областях и других регионах Урала и Поволжья. Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на территории Челябинской области и Свердловской области. Из-за сильного снегопада экстренные службы временно закрывали участок трассы М5-Урал.

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В Челябинской и Свердловской областях продлили штормовое предупреждение до 28 февраля. Метеорологи отмечают, что непогода затронет сразу несколько регионов. «В Свердловской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, в Челябинской области — не только сильный снег, но и дождь, отложение мокрого снега, метель, гололедица, ветер до 23 метров в секунду. В общем, погода на Урале тоже сложная», — цитируют слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС. Синоптик уточнил, что сильные осадки прогнозируют в Самарской, Нижегородской, Оренбургской областях и других регионах Урала и Поволжья. Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на территории Челябинской области и Свердловской области. Из-за сильного снегопада экстренные службы временно закрывали участок трассы М5-Урал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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