В Челябинской и Свердловской областях продлили штормовое предупреждение

27 февраля 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Ветер и мокрый снег сохранится до 28 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской и Свердловской областях продлили штормовое предупреждение до 28 февраля. Метеорологи отмечают, что непогода затронет сразу несколько регионов. «В Свердловской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, в Челябинской области — не только сильный снег, но и дождь, отложение мокрого снега, метель, гололедица, ветер до 23 метров в секунду. В общем, погода на Урале тоже сложная», — цитируют слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС. Синоптик уточнил, что сильные осадки прогнозируют в Самарской, Нижегородской, Оренбургской областях и других регионах Урала и Поволжья. Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на территории Челябинской области и Свердловской области. Из-за сильного снегопада экстренные службы временно закрывали участок трассы М5-Урал.

В Челябинской и Свердловской областях продлили штормовое предупреждение до 28 февраля. Метеорологи отмечают, что непогода затронет сразу несколько регионов. «В Свердловской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, в Челябинской области — не только сильный снег, но и дождь, отложение мокрого снега, метель, гололедица, ветер до 23 метров в секунду. В общем, погода на Урале тоже сложная», — цитируют слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС. Синоптик уточнил, что сильные осадки прогнозируют в Самарской, Нижегородской, Оренбургской областях и других регионах Урала и Поволжья. Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на территории Челябинской области и Свердловской области. Из-за сильного снегопада экстренные службы временно закрывали участок трассы М5-Урал.