В Перми власти нашли для многодетных семей землю за сотни километров от города

Многодетным семьям Перми предложили землю в Чердыни

28 февраля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Семьям из Перми предложили землю в 200 км от города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти Перми предложили многодетным семьям бесплатно получить земельные участки, расположенные за сотни километров от краевого центра. На сайте мэрии указано, что многодетным могут быть предоставлены 38 участков, самые отделенные из них расположены в Чердынском округе (более 200 километров от Перми). «Многодетным семьям города Перми могут быть предоставлены 12 земельных участков, расположенных в Добрянском городском округе; 11 участков — в Ильинском городском округе; 8 земельных участков — в Чердынском городском округе; по три участка: в Юсьвинском и Кочевском муниципальных округах; один участок в — Кунгурском муниципальном округе», — сказано в представленной информации. Прием письменных согласий от семей на приобретение участков завершается 14 марта. Семьям необходимо обратиться в департамент социальной политики администрации Перми. Ранее городские власти заключили с 14-ю муниципалитетами соглашения на выдачу многодетным семьям земли. Помимо указанных выше территорий земля предоставляется в Березовском, Сивинском, Суксунском округах, а также в ЗАТО Звездный. С 2019 года многодетные семьи вместо земли могут получить единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей.

Власти Перми предложили многодетным семьям бесплатно получить земельные участки, расположенные за сотни километров от краевого центра. На сайте мэрии указано, что многодетным могут быть предоставлены 38 участков, самые отделенные из них расположены в Чердынском округе (более 200 километров от Перми). «Многодетным семьям города Перми могут быть предоставлены 12 земельных участков, расположенных в Добрянском городском округе; 11 участков — в Ильинском городском округе; 8 земельных участков — в Чердынском городском округе; по три участка: в Юсьвинском и Кочевском муниципальных округах; один участок в — Кунгурском муниципальном округе», — сказано в представленной информации. Прием письменных согласий от семей на приобретение участков завершается 14 марта. Семьям необходимо обратиться в департамент социальной политики администрации Перми. Ранее городские власти заключили с 14-ю муниципалитетами соглашения на выдачу многодетным семьям земли. Помимо указанных выше территорий земля предоставляется в Березовском, Сивинском, Суксунском округах, а также в ЗАТО Звездный. С 2019 года многодетные семьи вместо земли могут получить единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей.