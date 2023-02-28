28 февраля 2023

В Копейске горел частный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, пожар в саду, горит дача
Горение было ликвидировано, распространение огня удалось предотвратить (архивное фото) Фото:

В Копейске Челябинской области пожарные потушили возгорание в частном доме. Информацию об этом распространило МЧС России.

«В Копейске огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме. По прибытии к месту вызова было обнаружено задымление: тлели вещи, стол и напольное покрытие. Горение ликвидировано с помощью ствола высокого давления, распространение огня удалось предотвратить», — сообщил telegram-канал федерального МЧС.

Недавно, как писало URA.RU, в крупном челябинском ТК произошел пожар. Из ТК «Карнавал» эвакуировались 200 человек. Пожар был оперативно ликвидирован.

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В Копейске Челябинской области пожарные потушили возгорание в частном доме. Информацию об этом распространило МЧС России. «В Копейске огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме. По прибытии к месту вызова было обнаружено задымление: тлели вещи, стол и напольное покрытие. Горение ликвидировано с помощью ствола высокого давления, распространение огня удалось предотвратить», — сообщил telegram-канал федерального МЧС. Недавно, как писало URA.RU, в крупном челябинском ТК произошел пожар. Из ТК «Карнавал» эвакуировались 200 человек. Пожар был оперативно ликвидирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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