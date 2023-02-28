В Копейске горел частный дом

Горение было ликвидировано, распространение огня удалось предотвратить (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Копейске Челябинской области пожарные потушили возгорание в частном доме. Информацию об этом распространило МЧС России.

«В Копейске огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме. По прибытии к месту вызова было обнаружено задымление: тлели вещи, стол и напольное покрытие. Горение ликвидировано с помощью ствола высокого давления, распространение огня удалось предотвратить», — сообщил telegram-канал федерального МЧС.

Недавно, как писало URA.RU, в крупном челябинском ТК произошел пожар. Из ТК «Карнавал» эвакуировались 200 человек. Пожар был оперативно ликвидирован.