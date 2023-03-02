Александр Вагин сражался в ДНР (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации на Украине погиб 33-летний Александр Вагин из Верхнего Тагила Свердловской области. Об этом сообщил глава городского округа Василий Кириченко.
«При выполнении задач в ходе СВО погиб Александр Вагин. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал мэр на странице в соцсети «ВКонтакте». Александр сражался в Артемовске (ДНР).
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
Александру было 33 года
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!