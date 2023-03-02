В мэрии назвали среднюю зарплату екатеринбуржцев

Екатеринбуржцы, занятые в средних и крупных организациях, получают порядка 72 тысяч рублей. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU.
«В среднем по стране — 64 тысячи, так что мы превышаем [показатель]», — отметил топ-чиновник. При этом цель властей — рост доходов всех горожан, добавил он.
«В целом по состоянию экономики мы не видим по городу тенденции на разрыв самой маленькой и самой большой зарплат. Рост идет, но важно понимать — он должен соответствовать росту уровня потребительских цен. По итогам года мы вышли с небольшим приростом — 0,1% зарплат по сравнению с инфляцией», — сказал Прядеин.
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