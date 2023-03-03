Пермского чиновника сняли с высокого поста ради мусорного полигона

Замминистра ЖКХ Пермского края Ивана Крайнова переведут на работу на мусорный полигон в Березниках

03 марта 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Чиновник займется реализацией нацпроекта «Чистая страна» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замминистра Пермского края по ЖКХ и благоустройству Иван Крайнов будет переведен на новую работу в Березниках. Там он, прогнозируют источники URA.RU в политэлитах, перейдет на работу в ООО «Пермский краевой экологический оператор», где займет должность директора березниковского мусорного полигона. «Крайнов в ближайшее время перейдет работать директором полигона в Березниках», — рассказал источник. Еще один собеседник агентства в политтусовке подтвердил перевод Крайнова. По его словам, перед чиновником встанут задачи по реализации проекта «Чистая страна» и разработке новых карт для расширения полигона. Он пояснил, что вопрос о том, кто займет пост Крайонова в министерстве еще не решен. В пресс-службу краевого министерства ЖКХ и правительства региона отправлен запрос. Ответ на момент публикации новости не получен. Ранее URA.RU сообщало о планах краевых властей решить проблему с размещением отходов IV—V классов опасности, которые производят березниковские предприятия. В Березниках расширят местный мусорный полигон и оборудуют его дробилкой. Также часть мусора будут свозить на полигоны в Чусовом и Горнозаводске.

Замминистра Пермского края по ЖКХ и благоустройству Иван Крайнов будет переведен на новую работу в Березниках. Там он, прогнозируют источники URA.RU в политэлитах, перейдет на работу в ООО «Пермский краевой экологический оператор», где займет должность директора березниковского мусорного полигона. «Крайнов в ближайшее время перейдет работать директором полигона в Березниках», — рассказал источник. Еще один собеседник агентства в политтусовке подтвердил перевод Крайнова. По его словам, перед чиновником встанут задачи по реализации проекта «Чистая страна» и разработке новых карт для расширения полигона. Он пояснил, что вопрос о том, кто займет пост Крайонова в министерстве еще не решен. В пресс-службу краевого министерства ЖКХ и правительства региона отправлен запрос. Ответ на момент публикации новости не получен. Ранее URA.RU сообщало о планах краевых властей решить проблему с размещением отходов IV—V классов опасности, которые производят березниковские предприятия. В Березниках расширят местный мусорный полигон и оборудуют его дробилкой. Также часть мусора будут свозить на полигоны в Чусовом и Горнозаводске.