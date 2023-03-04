Член Нацсовета Швейцарии раскрыл антироссийский план США

Член Нацсовета Швейцарии Кеппель: помогая Украине, США преследует желание ослабить Россию

05 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Цель США надавить на Россию и привести ее к кризису, заявил Роджер Кеппель Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Причиной оказания большой военной помощи Украине от США является намерение Белого дома максимально надавить на Россию и ослабить ее, что в дальнейшем должно привести РФ к кризису и потере статуса великой державы. Об этом заявил член швейцарского парламента Роджер Кеппель. «В интересах американской сверхдержавной политики поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и таким образом ослабить или оказать давление на Россию. Это внешнеполитическая тактика США времен холодной войны», — передает слова Кеппеля польская газета Mysl Polska . Он добавил, что все это должно привести Россию к большому кризису потере статуса сверхдержавы. В планы Белого дома входит и желание ослабить влияние РФ на Украине, что также негативно повлияет на силу Москвы, заключил Кеппель. Ранее военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми заявил, что США предпринимают попытки ослабления России для того, чтобы убрать ее с дороги перед будущей войной с Китаем. Также, по словам эксперта, в планы Вашингтона входит и захват Европы.

Причиной оказания большой военной помощи Украине от США является намерение Белого дома максимально надавить на Россию и ослабить ее, что в дальнейшем должно привести РФ к кризису и потере статуса великой державы. Об этом заявил член швейцарского парламента Роджер Кеппель. «В интересах американской сверхдержавной политики поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и таким образом ослабить или оказать давление на Россию. Это внешнеполитическая тактика США времен холодной войны», — передает слова Кеппеля польская газета Mysl Polska. Он добавил, что все это должно привести Россию к большому кризису потере статуса сверхдержавы. В планы Белого дома входит и желание ослабить влияние РФ на Украине, что также негативно повлияет на силу Москвы, заключил Кеппель. Ранее военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми заявил, что США предпринимают попытки ослабления России для того, чтобы убрать ее с дороги перед будущей войной с Китаем. Также, по словам эксперта, в планы Вашингтона входит и захват Европы.