Туристы в Григорьевке смогут пообщаться с пони и узнать много интересного про садоводство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производитель яблок и ягод «Григорьевские сады» из Каслинского района (Челябинская область) запустит пони-кафе. Как URA.RU рассказала руководитель компании Ольга Сегаль, заведение откроют в мае.

«В рамках проекта развития по агротуризму создаем место для питания детей и групп туристов, которые приедут в Григорьевку на наши мероприятия. Долго думали над форматом, чтобы создать площадку, которая будет привлекать внимание. Выбор остановили на формате итальянского пони-кафе с пиццей и возможностью прямо с террасы покормить животных», — сообщила URA.RU Сегаль.

Продукцию используют из своих садов и от фермеров челябинской и свердловской областей. В настоящее время под кафе расширяют здание, готовят технологические карты блюд и дорабатывают концепцию будущего заведения. Развлекать гостей будут два пони Дуршлаг с Патиссоном и столько же жеребцов. Пообщаться с ними и покормить животных посетители смогут, разместившись за столиками на открытой террасе. В течение девяти месяцев в году кафе сможет принимать до двух групп школьников по 30-50 человек каждая.

Кафе станет одной из локаций в экскурсионной программе «Григорьевских садов». Детей 6-15 лет познакомят с жизнью пчел-опылителей садовых насаждений. Школьники примут участие в работах по сбору ягод, познакомятся с процессами закладки и ухода за многолетними плодово-ягодными насаждениями. Также ученики пообщаются с животными в кафе на берегу искусственного пруда. Родители смогут порыбачить. Рыбу из водоема у них будет возможность сразу же приготовить на углях.

Собеседница URA.RU ждет, что проект заинтересует власти, которым готовят заявку на поддержку проекта в 2023 году, и гостей. Григорьевка находится в полутора часах езды от Челябинска и часе пути от Екатеринбурга. Пони-кафе может стать точкой притяжения не только для коллективных групп, но и семей, которым предложат отдых среди сотен тысяч плодоносящих деревьев и кустарников. Сады занимают площадь в 250 га. Кроме выращивания фркутов и ягод, в «Григорьевских садах» занимаются их переработкой.

Контактировать с животными гости кафе смогут прямо во время обеда Эскиз: личный архив Ольги Сегаль

Пони-кафе будет работать вблизи от сотен тысяч садовых саженцев Фото: личный архив Ольги Сегаль

Рецептурой вкусной пиццы занимается технолог будущего кафе Фото: личный архив Ольги Сегаль