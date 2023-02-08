Из двух килограммов яблок в «Григорьевских садах» получают литр сока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каслинском районе (Челябинская область) занялись производством натурального яблочного сока без добавления сахара. Как URA.RU рассказала директор компании-производителя Ольга Сегаль, напитку хватает естественной фруктозы самих плодов.

«В феврале запустили линию по производству сока прямого отжима. В „Григорьевский сок“ мы не добавляем ни грамма сахара», — пояснила URA.RU Сегаль.

Сорта яблок подобраны так, что они обеспечивают продукту аромат и высокие вкусовые характеристики. Из двух килограммов яблок получают литр сока. Его отпускная цена составляет 250 рублей за литр.

В настоящее время напиток разливают в стеклянную тару емкостью 0,5, 0,75 литра и один литр. С приходом весны в ассортименте появятся варианты «яблоко—смородина», «яблоко—крыжовник», «яблоко—жимолость» и «яблоко—малина». Ягоды также выращиваются сотрудниками «Григорьевских садов» самостоятельно.

В настоящее время ведется сертификация продукции. Пока оборудование настраивают, выпуск в день составляет 100 литров сока. Товар сразу отправляется на магазинные полки. К весне цех выйдет на плановую мощность до двух тысяч литров ежедневного производства напитка. Запуск проекта позволил компании сохранить для сезонных сотрудников рабочие места.

В декабре в «Григорьевских садах» открыли производство зефира. В январе технологию доработали, сохранив рецептуру без добавок, но увеличив при этом срок годности с 14 дней до 21 дня.

Проектная мощность цеха производства и розлива сока составляет 2000 литров в сутки Фото: пресс-служба компании «Григорьевские сады»

После отжима сока остается яблочный жмых Фото: пресс-служба компании «Григорьевские сады»

В Григорьевке сок делают без добавления консервантов и сахара Фото: пресс-служба компании «Григорьевские сады»