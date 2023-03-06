06 марта 2023

В Челябинске и Магнитогорске пройдут сплошные проверки водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Поздравление женщин-водителей. Челябинск, гибдд, дпс, гаи
На дороги выведут 19 дополнительных экипажей ДПС Фото:

В Челябинске и Магнитогорске 7 марта пройдут сплошные проверки водителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, проверки необходимы для обеспечения безопасности на дорогах.

«В мероприятии будут задействованы 11 экипажей областного полка ДПС ГИБДД и 8 экипажей батальона ДПС ГИБДД в городе Магнитогорске. Госавтоинспекция просит всех водителей с пониманием относиться к таким проверкам», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что проверка не займет у водителей много времени. В случае грубого нарушения инспекторы будут принимать меры.

Ранее проверку в Челябинске устраивали в конце января. Дополнительно на улице города вывели 11 экипажей ДПС. Основное внимание уделили выявлению пьяных водителей.

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В Челябинске и Магнитогорске 7 марта пройдут сплошные проверки водителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, проверки необходимы для обеспечения безопасности на дорогах. «В мероприятии будут задействованы 11 экипажей областного полка ДПС ГИБДД и 8 экипажей батальона ДПС ГИБДД в городе Магнитогорске. Госавтоинспекция просит всех водителей с пониманием относиться к таким проверкам», — сообщили в Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что проверка не займет у водителей много времени. В случае грубого нарушения инспекторы будут принимать меры. Ранее проверку в Челябинске устраивали в конце января. Дополнительно на улице города вывели 11 экипажей ДПС. Основное внимание уделили выявлению пьяных водителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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