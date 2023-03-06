В Челябинске и Магнитогорске пройдут сплошные проверки водителей

На дороги выведут 19 дополнительных экипажей ДПС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске и Магнитогорске 7 марта пройдут сплошные проверки водителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, проверки необходимы для обеспечения безопасности на дорогах.

«В мероприятии будут задействованы 11 экипажей областного полка ДПС ГИБДД и 8 экипажей батальона ДПС ГИБДД в городе Магнитогорске. Госавтоинспекция просит всех водителей с пониманием относиться к таким проверкам», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что проверка не займет у водителей много времени. В случае грубого нарушения инспекторы будут принимать меры.

Ранее проверку в Челябинске устраивали в конце января. Дополнительно на улице города вывели 11 экипажей ДПС. Основное внимание уделили выявлению пьяных водителей.