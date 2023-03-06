Депутатов пермского ЗС захейтили за концерт Дроботенко

07 марта 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Павел Кузьмин с коллегой сделал избирателям подарок, а получил негатив Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Яйва Пермского края в честь Международного женского дня состоялся концерт юмориста, звезды телешоу «Аншлаг» Сергея Дроботенко. Как сообщили в администрации Александровского округа, организовали мероприятие депутаты законодательного собрания Пермского края Эдуард Аветисян и Павел Кузьмин. Однако многие местные жители удивились, что такой концерт вообще был, и обвинили мэрию и депутатов в организации праздника в формате «для своих». Своими эмоциями они поделились в социальных сетях. «Людей поделили на достойных и недостойных посетить это выступление», — пишет Ирина Гусева. Анастасия Коротаева уверена, что дело в политике: «Глава [Александровского округа Ольга Лаврова] с депутатами отбирали аудиторию для выборов. Интересовались пенсионеры». «Таким образом используют этот электорат! Глава в открытую на сцене пиарит Кузьмина! Что не понятно? Мол, вы только проголосуйте как надо, а там видно будет, кто опять сядет воротить бюджетом!» — соглашается Ольга Пермякова. Но многим подарок депутатов понравился. В соцсетях наряду с негативными комментариями опубликована и масса положительных отзывов. Люди благодарят за концерт и просят недовольных не портить праздник окружающим.

В поселке Яйва Пермского края в честь Международного женского дня состоялся концерт юмориста, звезды телешоу «Аншлаг» Сергея Дроботенко. Как сообщили в администрации Александровского округа, организовали мероприятие депутаты законодательного собрания Пермского края Эдуард Аветисян и Павел Кузьмин. Однако многие местные жители удивились, что такой концерт вообще был, и обвинили мэрию и депутатов в организации праздника в формате «для своих». Своими эмоциями они поделились в социальных сетях. «Людей поделили на достойных и недостойных посетить это выступление», — пишет Ирина Гусева. Анастасия Коротаева уверена, что дело в политике: «Глава [Александровского округа Ольга Лаврова] с депутатами отбирали аудиторию для выборов. Интересовались пенсионеры». «Таким образом используют этот электорат! Глава в открытую на сцене пиарит Кузьмина! Что не понятно? Мол, вы только проголосуйте как надо, а там видно будет, кто опять сядет воротить бюджетом!» — соглашается Ольга Пермякова. Но многим подарок депутатов понравился. В соцсетях наряду с негативными комментариями опубликована и масса положительных отзывов. Люди благодарят за концерт и просят недовольных не портить праздник окружающим.