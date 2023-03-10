Родители заступились за тагильского учителя, который избил детей

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Два пятиклассника попали под горячую руку учителя (архивное фото) Фото:

Родители учеников школы № 58 в Нижнем Тагиле отказались от претензий к учителю ОБЖ, который ударил двух пятиклассников. Конфликт урегулирован, а свои действия педагог объяснил отсутствием дисциплины, сообщили в городском управлении образования.

«Перед родителями и детьми извинились за поведение учителя, он отстранен от работы. Сам педагог объяснил поступок отсутствием дисциплины на уроке и отметил, что физического насилия не было. Конфликт урегулирован, претензий к педагогу больше не предъявляли. Более того: родители попросили удалить видеозапись из пабликов в соцсетях», — цитирует издание «Подъем» слова управления.

Педагог поднял руку на двух пятиклассников на занятии ОБЖ, дети сняли его поведение на видео. В школе № 58 URA.RU заявили, что начата проверка, учителю грозит увольнение. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации в школе.

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Родители учеников школы № 58 в Нижнем Тагиле отказались от претензий к учителю ОБЖ, который ударил двух пятиклассников. Конфликт урегулирован, а свои действия педагог объяснил отсутствием дисциплины, сообщили в городском управлении образования. «Перед родителями и детьми извинились за поведение учителя, он отстранен от работы. Сам педагог объяснил поступок отсутствием дисциплины на уроке и отметил, что физического насилия не было. Конфликт урегулирован, претензий к педагогу больше не предъявляли. Более того: родители попросили удалить видеозапись из пабликов в соцсетях», — цитирует издание «Подъем» слова управления. Педагог поднял руку на двух пятиклассников на занятии ОБЖ, дети сняли его поведение на видео. В школе № 58 URA.RU заявили, что начата проверка, учителю грозит увольнение. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации в школе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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