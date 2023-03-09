09 марта 2023

В «Магните» раскрыли подробности спасения заложников в Тюмени

При захвате заложников в тюменском «Магните» двум продавцам удалось самостоятельно сбежать
© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение на круглосуточный магазин случилось ночью Фото:

Во время нападения на сотрудников магазина «Магнит» в Тюмени двум продавцам удалось самостоятельно убежать от преступника через задний вход. Администратор, попавший в заложники, успел нажать «тревожную» кнопку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети.

«В магазине были администратор и два продавца. Последним удалось покинуть помещение через задний вход. Администратор успел нажать „тревожную“ кнопку до момента захвата. Группа быстрого реагирования и специальные службы приехали оперативно», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПАО «Магнит».

Там также отметили, что администратору, которого в магазине взял в заложники злоумышленник, со стороны компании оказывают необходимую помощь и поддержку. В ЧП мужчина физически не пострадал.

Как ранее писало URA.RU, ночью 10 марта 33-летний уроженец Ноябрьска (ЯНАО) пришел в магазин «Магнит» на улице Александра Протозанова в Тюмени, взял с витрины нож и, угрожая им, несколько часов удерживал внутри торговой точки ее сотрудника. Позднее заложника освободили силовики, а нападавшего задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Во время нападения на сотрудников магазина «Магнит» в Тюмени двум продавцам удалось самостоятельно убежать от преступника через задний вход. Администратор, попавший в заложники, успел нажать «тревожную» кнопку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети. «В магазине были администратор и два продавца. Последним удалось покинуть помещение через задний вход. Администратор успел нажать „тревожную“ кнопку до момента захвата. Группа быстрого реагирования и специальные службы приехали оперативно», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПАО «Магнит». Там также отметили, что администратору, которого в магазине взял в заложники злоумышленник, со стороны компании оказывают необходимую помощь и поддержку. В ЧП мужчина физически не пострадал. Как ранее писало URA.RU, ночью 10 марта 33-летний уроженец Ноябрьска (ЯНАО) пришел в магазин «Магнит» на улице Александра Протозанова в Тюмени, взял с витрины нож и, угрожая им, несколько часов удерживал внутри торговой точки ее сотрудника. Позднее заложника освободили силовики, а нападавшего задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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