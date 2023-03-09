Челябинцев предупредили о весенних опасностях

Челябинцев предупредили о гололедице и падении сосулек с крыш

10 марта 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Специалисты постараются свести получение травм жителями к минимуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинска предупредили о весенних опасностях, таких как падение сосулек и снега с крыш домов, гололедице. В пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) горожан попросили быть внимательней. «В связи с перепадами температуры воздуха возможны гололедные явления. Также возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны», — сообщили в пресс-центре ЕДДС. Специалисты порекомендовали жителям города самим уберечь себя от опасности. Например, чтобы не упасть и не травмироваться на скользком льду, достаточно носить малоскользящую обувь. Чтобы не попасть под снежную массу, падающую с крыш домов, надо быть внимательнее, обходить опасные места стороной. Весенняя погода в Челябинской области пока не хочет устанавливаться надолго. Небольшие потепления сменяются минусовыми температурами. В ближайшие выходные синоптики прогнозируют снежные осадки и ветер.

Жителей Челябинска предупредили о весенних опасностях, таких как падение сосулек и снега с крыш домов, гололедице. В пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) горожан попросили быть внимательней. «В связи с перепадами температуры воздуха возможны гололедные явления. Также возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны», — сообщили в пресс-центре ЕДДС. Специалисты порекомендовали жителям города самим уберечь себя от опасности. Например, чтобы не упасть и не травмироваться на скользком льду, достаточно носить малоскользящую обувь. Чтобы не попасть под снежную массу, падающую с крыш домов, надо быть внимательнее, обходить опасные места стороной. Весенняя погода в Челябинской области пока не хочет устанавливаться надолго. Небольшие потепления сменяются минусовыми температурами. В ближайшие выходные синоптики прогнозируют снежные осадки и ветер.