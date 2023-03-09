09 марта 2023

Челябинцев предупредили о весенних опасностях

Челябинцев предупредили о гололедице и падении сосулек с крыш
© Служба новостей «URA.RU»
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Сосульки. ЖКХ. Челябинск., крыша, сосульки, жкх, глыба, лед
Специалисты постараются свести получение травм жителями к минимуму Фото:

Жителей Челябинска предупредили о весенних опасностях, таких как падение сосулек и снега с крыш домов, гололедице. В пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) горожан попросили быть внимательней.

«В связи с перепадами температуры воздуха возможны гололедные явления. Также возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны», — сообщили в пресс-центре ЕДДС.

Специалисты порекомендовали жителям города самим уберечь себя от опасности. Например, чтобы не упасть и не травмироваться на скользком льду, достаточно носить малоскользящую обувь. Чтобы не попасть под снежную массу, падающую с крыш домов, надо быть внимательнее, обходить опасные места стороной.

Весенняя погода в Челябинской области пока не хочет устанавливаться надолго. Небольшие потепления сменяются минусовыми температурами. В ближайшие выходные синоптики прогнозируют снежные осадки и ветер.

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Жителей Челябинска предупредили о весенних опасностях, таких как падение сосулек и снега с крыш домов, гололедице. В пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) горожан попросили быть внимательней. «В связи с перепадами температуры воздуха возможны гололедные явления. Также возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны», — сообщили в пресс-центре ЕДДС. Специалисты порекомендовали жителям города самим уберечь себя от опасности. Например, чтобы не упасть и не травмироваться на скользком льду, достаточно носить малоскользящую обувь. Чтобы не попасть под снежную массу, падающую с крыш домов, надо быть внимательнее, обходить опасные места стороной. Весенняя погода в Челябинской области пока не хочет устанавливаться надолго. Небольшие потепления сменяются минусовыми температурами. В ближайшие выходные синоптики прогнозируют снежные осадки и ветер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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