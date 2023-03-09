Челябинцев предупредили о весенних опасностях

Жителей Челябинска предупредили о весенних опасностях, таких как падение сосулек и снега с крыш домов, гололедице. В пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) горожан попросили быть внимательней.
«В связи с перепадами температуры воздуха возможны гололедные явления. Также возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны», — сообщили в пресс-центре ЕДДС.
Специалисты порекомендовали жителям города самим уберечь себя от опасности. Например, чтобы не упасть и не травмироваться на скользком льду, достаточно носить малоскользящую обувь. Чтобы не попасть под снежную массу, падающую с крыш домов, надо быть внимательнее, обходить опасные места стороной.
Весенняя погода в Челябинской области пока не хочет устанавливаться надолго. Небольшие потепления сменяются минусовыми температурами. В ближайшие выходные синоптики прогнозируют снежные осадки и ветер.
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