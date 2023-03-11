В ХМАО дети кидали снежки в прохожих с крыши магазина. Фото

12 марта 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске дети бросали снежки в прохожих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 13-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) дети залезли на крышу магазина и бросали снежки в прохожих. Местные жители выложили фотографии в соцсетях. «Дети на крыше пятерочки и кидают снег в прохожих (13 микрорайон)», — написал автор поста. Информация опубликована в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях некоторые пользователи ужаснулись поведением. «Ремня всем троим прописать», — написала пользовательница под ником Maria. «Ужас», — возмутилась подписчица канала Машка Пон. Алина задалась вопросом: как дети туда забрались. «Детишки играют, веселятся. Что им еще делать, пацаны же», — вступился Maxim Sergeevich. «А видеонаблюдение на что или так просто от воров понатыкали?» — прокомментировала пользователь Альбинка. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска жаловались на детей, которые бросали петарды в сторону прохожих. Они также отметили, что ребята агрессивно ответили взрослым. Дети бросали снежки в прохожих Фото: telegram-канал «Это Юганск, детка»

В 13-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) дети залезли на крышу магазина и бросали снежки в прохожих. Местные жители выложили фотографии в соцсетях. «Дети на крыше пятерочки и кидают снег в прохожих (13 микрорайон)», — написал автор поста. Информация опубликована в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях некоторые пользователи ужаснулись поведением. «Ремня всем троим прописать», — написала пользовательница под ником Maria. «Ужас», — возмутилась подписчица канала Машка Пон. Алина задалась вопросом: как дети туда забрались. «Детишки играют, веселятся. Что им еще делать, пацаны же», — вступился Maxim Sergeevich. «А видеонаблюдение на что или так просто от воров понатыкали?» — прокомментировала пользователь Альбинка. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска жаловались на детей, которые бросали петарды в сторону прохожих. Они также отметили, что ребята агрессивно ответили взрослым.