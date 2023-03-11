11 марта 2023
10 марта 2023

В ХМАО дети кидали снежки в прохожих с крыши магазина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске дети бросали снежки в прохожих Фото:

В 13-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) дети залезли на крышу магазина и бросали снежки в прохожих. Местные жители выложили фотографии в соцсетях.

«Дети на крыше пятерочки и кидают снег в прохожих (13 микрорайон)», — написал автор поста. Информация опубликована в telegram-канале «Это Юганск, детка».

В комментариях некоторые пользователи ужаснулись поведением. «Ремня всем троим прописать», — написала пользовательница под ником Maria. «Ужас», — возмутилась подписчица канала Машка Пон. Алина задалась вопросом: как дети туда забрались. «Детишки играют, веселятся. Что им еще делать, пацаны же», — вступился Maxim Sergeevich. «А видеонаблюдение на что или так просто от воров понатыкали?» — прокомментировала пользователь Альбинка.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска жаловались на детей, которые бросали петарды в сторону прохожих. Они также отметили, что ребята агрессивно ответили взрослым.

Дети бросали снежки в прохожих
Фото:

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В 13-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) дети залезли на крышу магазина и бросали снежки в прохожих. Местные жители выложили фотографии в соцсетях. «Дети на крыше пятерочки и кидают снег в прохожих (13 микрорайон)», — написал автор поста. Информация опубликована в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях некоторые пользователи ужаснулись поведением. «Ремня всем троим прописать», — написала пользовательница под ником Maria. «Ужас», — возмутилась подписчица канала Машка Пон. Алина задалась вопросом: как дети туда забрались. «Детишки играют, веселятся. Что им еще делать, пацаны же», — вступился Maxim Sergeevich. «А видеонаблюдение на что или так просто от воров понатыкали?» — прокомментировала пользователь Альбинка. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска жаловались на детей, которые бросали петарды в сторону прохожих. Они также отметили, что ребята агрессивно ответили взрослым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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