12 марта 2023
11 марта 2023

Глава СК взялся за квартиру, которую затопило горячей водой в Свердловской области

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет доклада от главы свердловского СК Богинского Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту затопления горячей водой квартиры в поселке Черемшанка Свердловской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

«Бастрыкин поручил начать проверку в связи с коммунальной аварией в доме в Черемшанке. Главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому необходимо предоставить доклад о результатах проверки и мерах к восстановлению прав жильцов дома», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.

Информация о проблеме в этом доме появилась в соцсетях в марте. В многоквартирном доме в поселке Черемшанка прорвало трубу отопления. От этого в одной из квартир обрушился потолок, а саму квартиру затопило горячей водой. Никаких мер по устранению коммунальной аварии уполномоченные организации не предприняли, отмечает пресс-служба СК России.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту затопления горячей водой квартиры в поселке Черемшанка Свердловской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ. «Бастрыкин поручил начать проверку в связи с коммунальной аварией в доме в Черемшанке. Главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому необходимо предоставить доклад о результатах проверки и мерах к восстановлению прав жильцов дома», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Информация о проблеме в этом доме появилась в соцсетях в марте. В многоквартирном доме в поселке Черемшанка прорвало трубу отопления. От этого в одной из квартир обрушился потолок, а саму квартиру затопило горячей водой. Никаких мер по устранению коммунальной аварии уполномоченные организации не предприняли, отмечает пресс-служба СК России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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