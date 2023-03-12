Глава СК взялся за квартиру, которую затопило горячей водой в Свердловской области

13 марта 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклада от главы свердловского СК Богинского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту затопления горячей водой квартиры в поселке Черемшанка Свердловской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ. «Бастрыкин поручил начать проверку в связи с коммунальной аварией в доме в Черемшанке. Главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому необходимо предоставить доклад о результатах проверки и мерах к восстановлению прав жильцов дома», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Информация о проблеме в этом доме появилась в соцсетях в марте. В многоквартирном доме в поселке Черемшанка прорвало трубу отопления. От этого в одной из квартир обрушился потолок, а саму квартиру затопило горячей водой. Никаких мер по устранению коммунальной аварии уполномоченные организации не предприняли, отмечает пресс-служба СК России.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту затопления горячей водой квартиры в поселке Черемшанка Свердловской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ. «Бастрыкин поручил начать проверку в связи с коммунальной аварией в доме в Черемшанке. Главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому необходимо предоставить доклад о результатах проверки и мерах к восстановлению прав жильцов дома», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Информация о проблеме в этом доме появилась в соцсетях в марте. В многоквартирном доме в поселке Черемшанка прорвало трубу отопления. От этого в одной из квартир обрушился потолок, а саму квартиру затопило горячей водой. Никаких мер по устранению коммунальной аварии уполномоченные организации не предприняли, отмечает пресс-служба СК России.