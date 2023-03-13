13 марта 2023

Власти Свердловской области сэкономили миллионы рублей на уличном освещении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Современные светильники способны выдерживать температурный режим от —60 °С до +40 °С Фото:

Умные фонари помогли сэкономить городам и поселкам Свердловской области почти 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Умные светильники позволяют в короткие сроки улучшить внешний облик улиц и повысить эффективность расходования бюджетных средств на электроэнергию. Умные фонари уже помогли региону сэкономить почти 50 миллионов рублей», — сказано в сообщении ДИПа.

В Свердловской области уже установлено 13 тысяч умных фонарей. Больше всего умных светильников установили в Первоуральске — почти девять тысяч. Инновационная система позволяет устанавливать режимы работы фонарей в зависимости от освещенности, погоды и времени года. Новая технология позволит сэкономить деньги и увеличит уровень дорожной безопасности.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Умные фонари помогли сэкономить городам и поселкам Свердловской области почти 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Умные светильники позволяют в короткие сроки улучшить внешний облик улиц и повысить эффективность расходования бюджетных средств на электроэнергию. Умные фонари уже помогли региону сэкономить почти 50 миллионов рублей», — сказано в сообщении ДИПа. В Свердловской области уже установлено 13 тысяч умных фонарей. Больше всего умных светильников установили в Первоуральске — почти девять тысяч. Инновационная система позволяет устанавливать режимы работы фонарей в зависимости от освещенности, погоды и времени года. Новая технология позволит сэкономить деньги и увеличит уровень дорожной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...