Власти Свердловской области сэкономили миллионы рублей на уличном освещении

Умные фонари помогли сэкономить городам и поселкам Свердловской области почти 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).
«Умные светильники позволяют в короткие сроки улучшить внешний облик улиц и повысить эффективность расходования бюджетных средств на электроэнергию. Умные фонари уже помогли региону сэкономить почти 50 миллионов рублей», — сказано в сообщении ДИПа.
В Свердловской области уже установлено 13 тысяч умных фонарей. Больше всего умных светильников установили в Первоуральске — почти девять тысяч. Инновационная система позволяет устанавливать режимы работы фонарей в зависимости от освещенности, погоды и времени года. Новая технология позволит сэкономить деньги и увеличит уровень дорожной безопасности.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.