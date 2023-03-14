14 марта 2023

Челябинца, поставлявшего на Украину военный груз, отправили за решетку

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Челябинец был задержан сотрудниками УФСБ Фото:

Жителя Челябинской области, который планировал переслать на Украину военную продукцию, отправили в колонию сроком на три года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина был задержан в Краснодарском крае.

«Виновный задержан оперативными сотрудниками УФСБ при подготовке отправки груза через госграницу в Краснодарском крае. Изделия одного из оборонных заводов Челябинской области предназначались адресату, действующему в интересах Украины», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Уточнять состав груза, который челябинец хотел отправить для вооружения ВСУ, в ведомстве не стали. URA.RU связалось с руководителем объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края Марией Пироговой. Она сообщила, что в постановлении суда состав груза также является закрытой информацией.

Ранее Конституционный суд РФ (КС) подтвердил абсолютный запрет на продажу любой продукции военного назначения за границу неуполномоченными лицами. Из-за этого челябинцу Александру Петрову, который ранее был осужден за перепродажу военного шлема и защитных очков, отказали в пересмотре приговора.

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Жителя Челябинской области, который планировал переслать на Украину военную продукцию, отправили в колонию сроком на три года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина был задержан в Краснодарском крае. «Виновный задержан оперативными сотрудниками УФСБ при подготовке отправки груза через госграницу в Краснодарском крае. Изделия одного из оборонных заводов Челябинской области предназначались адресату, действующему в интересах Украины», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Уточнять состав груза, который челябинец хотел отправить для вооружения ВСУ, в ведомстве не стали. URA.RU связалось с руководителем объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края Марией Пироговой. Она сообщила, что в постановлении суда состав груза также является закрытой информацией. Ранее Конституционный суд РФ (КС) подтвердил абсолютный запрет на продажу любой продукции военного назначения за границу неуполномоченными лицами. Из-за этого челябинцу Александру Петрову, который ранее был осужден за перепродажу военного шлема и защитных очков, отказали в пересмотре приговора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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