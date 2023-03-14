Челябинца, поставлявшего на Украину военный груз, отправили за решетку

15 марта 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Челябинец был задержан сотрудниками УФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Челябинской области, который планировал переслать на Украину военную продукцию, отправили в колонию сроком на три года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина был задержан в Краснодарском крае. «Виновный задержан оперативными сотрудниками УФСБ при подготовке отправки груза через госграницу в Краснодарском крае. Изделия одного из оборонных заводов Челябинской области предназначались адресату, действующему в интересах Украины», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Уточнять состав груза, который челябинец хотел отправить для вооружения ВСУ, в ведомстве не стали. URA.RU связалось с руководителем объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края Марией Пироговой. Она сообщила, что в постановлении суда состав груза также является закрытой информацией. Ранее Конституционный суд РФ (КС) подтвердил абсолютный запрет на продажу любой продукции военного назначения за границу неуполномоченными лицами. Из-за этого челябинцу Александру Петрову, который ранее был осужден за перепродажу военного шлема и защитных очков, отказали в пересмотре приговора.

Жителя Челябинской области, который планировал переслать на Украину военную продукцию, отправили в колонию сроком на три года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина был задержан в Краснодарском крае. «Виновный задержан оперативными сотрудниками УФСБ при подготовке отправки груза через госграницу в Краснодарском крае. Изделия одного из оборонных заводов Челябинской области предназначались адресату, действующему в интересах Украины», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Уточнять состав груза, который челябинец хотел отправить для вооружения ВСУ, в ведомстве не стали. URA.RU связалось с руководителем объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края Марией Пироговой. Она сообщила, что в постановлении суда состав груза также является закрытой информацией. Ранее Конституционный суд РФ (КС) подтвердил абсолютный запрет на продажу любой продукции военного назначения за границу неуполномоченными лицами. Из-за этого челябинцу Александру Петрову, который ранее был осужден за перепродажу военного шлема и защитных очков, отказали в пересмотре приговора.