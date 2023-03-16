Курганцу в колонии вернули неотбытый срок из-за поддельной медсправки

Курганцу добавили срок из-за обмана с медсправкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Курганской области в колонии отбудет срок, который был прерван судом из-за заявления об онкологическом заболевании осужденного и предъявления фиктивной справки. Осужденный пытается опротестовать решение, рассказали URA.RU источники из системы ФСИН.

«Мужчина добился выхода из колонии, однако затем попал „на нары“ уже по другому делу. Позже следователи выяснили, что справка об онкологии была поддельной, и осужденному вернули неотбытый срок», — сообщили источники.

Осужденный сумел выйти на свободу благодаря решению Кетовского районного суда, который принял во внимание медицинское заключение о болезни. Однако впоследствии следователям удалось доказать, что справка была фальсифицирована. Апелляционный суд отменил решение об освобождении мужчины, после чего наказание вернулось в силу.

Мужчина заявляет, что долго в колонии не задержится. «Осужденный ведет себя вызывающе, говорит о связях в силовых структурах и утверждает, что вскоре опротестует решение», — приводят подробности источники.

Редакция URA.RU запросила комментарий в курганском управлении ФСИН. В пресс-службе не смогли предоставить информацию из-за закона о персональных данных.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии мужчина с онкологией не может дождаться лечения и заявлял о давлении со стороны руководства УФСИН. Также силовые структуры задержали медработника по подозрению в помощи осужденным за деньги и возбудили уголовное дело.