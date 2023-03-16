Бывший шеф полиции получил пожизненный срок за участие в терактах в метро Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Гази Исаев приговорен к пожизненному лишению свободы за участие в терактах в метро Москвы Фото:

Экс-начальника отдела МВД Кизлярского района Дагестана Гази Исаева приговорили к пожизненному заключению за участие в терактах в московском метро в 2010 году. По материалам следствия, Исаев состоял в запрещенных организациях, а также информировал боевиков.

«Суд приговорил к пожизненному лишению свободы Исаева по делу о терактах в московском метро 2010 года», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета России. Там добавили, что Гази Исаев, находясь в составе организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России), информировал боевиков о действиях правоохранительных органов. Также Исаев на транспортном средстве доставлял одну из смертниц на автостанцию, с которой она отправлялась в Москву.

Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве прогремели 29 марта 2010 года. Виновниками трагедии стали несколько смертниц, которых подготовила банда Вагабова. В итоге более ста человек пострадали, еще 39 погибли. Лидера группы ликвидировали в том же году.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Экс-начальника отдела МВД Кизлярского района Дагестана Гази Исаева приговорили к пожизненному заключению за участие в терактах в московском метро в 2010 году. По материалам следствия, Исаев состоял в запрещенных организациях, а также информировал боевиков. «Суд приговорил к пожизненному лишению свободы Исаева по делу о терактах в московском метро 2010 года», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета России. Там добавили, что Гази Исаев, находясь в составе организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России), информировал боевиков о действиях правоохранительных органов. Также Исаев на транспортном средстве доставлял одну из смертниц на автостанцию, с которой она отправлялась в Москву. Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве прогремели 29 марта 2010 года. Виновниками трагедии стали несколько смертниц, которых подготовила банда Вагабова. В итоге более ста человек пострадали, еще 39 погибли. Лидера группы ликвидировали в том же году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...