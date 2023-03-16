Бывший шеф полиции получил пожизненный срок за участие в терактах в метро Москвы

16 марта 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Гази Исаев приговорен к пожизненному лишению свободы за участие в терактах в метро Москвы Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Экс-начальника отдела МВД Кизлярского района Дагестана Гази Исаева приговорили к пожизненному заключению за участие в терактах в московском метро в 2010 году. По материалам следствия, Исаев состоял в запрещенных организациях, а также информировал боевиков. «Суд приговорил к пожизненному лишению свободы Исаева по делу о терактах в московском метро 2010 года», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета России. Там добавили, что Гази Исаев, находясь в составе организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России), информировал боевиков о действиях правоохранительных органов. Также Исаев на транспортном средстве доставлял одну из смертниц на автостанцию, с которой она отправлялась в Москву. Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве прогремели 29 марта 2010 года. Виновниками трагедии стали несколько смертниц, которых подготовила банда Вагабова. В итоге более ста человек пострадали, еще 39 погибли. Лидера группы ликвидировали в том же году.

Экс-начальника отдела МВД Кизлярского района Дагестана Гази Исаева приговорили к пожизненному заключению за участие в терактах в московском метро в 2010 году. По материалам следствия, Исаев состоял в запрещенных организациях, а также информировал боевиков. «Суд приговорил к пожизненному лишению свободы Исаева по делу о терактах в московском метро 2010 года», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета России. Там добавили, что Гази Исаев, находясь в составе организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России), информировал боевиков о действиях правоохранительных органов. Также Исаев на транспортном средстве доставлял одну из смертниц на автостанцию, с которой она отправлялась в Москву. Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве прогремели 29 марта 2010 года. Виновниками трагедии стали несколько смертниц, которых подготовила банда Вагабова. В итоге более ста человек пострадали, еще 39 погибли. Лидера группы ликвидировали в том же году.