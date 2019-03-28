Арестован обвиняемый в подрыве московского метро

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Магомеда Нурова, причастного к совершению терактов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в столичном метро в 2010 году. Нуров будет находиться под стражей до 27 мая.
«Удовлетворить ходатайство следственных органов, избрать в отношении Нурова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 мая 2019 года», — приводит РАПСИ заключение суда. Сообщается, что Нурова обвинили в двух преступлений по статье «совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти». Мужчина признал свою вину.
Теракт на станциях Московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» прогремел 29 марта 2010 года. Виновниками трагедии стали несколько смертниц, подготовленных бандой Вагабова, членом которой являлся Нуров. В результате теракта более ста человек пострадали, еще 39 погибли.