16 марта 2023
15 марта 2023

Власти ХМАО заключили ряд соглашений в туристической сфере

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , чиновник, заседание, руки депутата, собрание глав
Кирилл Зайцев подписал ряд соглашений о сотрудничестве для развития туризма Фото:

Власти ХМАО на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023 подписали соглашения с Ингушетией и ассоциацией туроператоров России (АТОР), кроме того, был достигнут ряд важных договоренностей по развитию межрегионального туризма. Об этом сообщил директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев.

«Подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Ингушетия, будем развивать межрегиональный туризм. Подписали соглашения с [исполнительным директором] АТОР Майей Ломидзе — договорились о продвижении туристического потенциала Югры», — написал Кирилл Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На выставке достигнут ряд договоренностей: с Белоруссией договорились о расширении потока туристов; Министерство экономического развития РФ поможет ХМАО с расширением развития агротуризма и обустройством национальных туристических маршрутов; с представителем госкорпорации «Росатом» Тимуром Сираевым обсуждались вопросы промышленного туризма.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Когалыма планируют развивать внутренний туризм. А в Нижневартовск для тех же целей пригласили тревел-блогеров.

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Власти ХМАО на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023 подписали соглашения с Ингушетией и ассоциацией туроператоров России (АТОР), кроме того, был достигнут ряд важных договоренностей по развитию межрегионального туризма. Об этом сообщил директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев. «Подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Ингушетия, будем развивать межрегиональный туризм. Подписали соглашения с [исполнительным директором] АТОР Майей Ломидзе — договорились о продвижении туристического потенциала Югры», — написал Кирилл Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На выставке достигнут ряд договоренностей: с Белоруссией договорились о расширении потока туристов; Министерство экономического развития РФ поможет ХМАО с расширением развития агротуризма и обустройством национальных туристических маршрутов; с представителем госкорпорации «Росатом» Тимуром Сираевым обсуждались вопросы промышленного туризма. Ранее URA.RU рассказало, что власти Когалыма планируют развивать внутренний туризм. А в Нижневартовск для тех же целей пригласили тревел-блогеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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