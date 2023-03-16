Власти ХМАО заключили ряд соглашений в туристической сфере

17 марта 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Кирилл Зайцев подписал ряд соглашений о сотрудничестве для развития туризма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023 подписали соглашения с Ингушетией и ассоциацией туроператоров России (АТОР), кроме того, был достигнут ряд важных договоренностей по развитию межрегионального туризма. Об этом сообщил директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев. «Подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Ингушетия, будем развивать межрегиональный туризм. Подписали соглашения с [исполнительным директором] АТОР Майей Ломидзе — договорились о продвижении туристического потенциала Югры», — написал Кирилл Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На выставке достигнут ряд договоренностей: с Белоруссией договорились о расширении потока туристов; Министерство экономического развития РФ поможет ХМАО с расширением развития агротуризма и обустройством национальных туристических маршрутов; с представителем госкорпорации «Росатом» Тимуром Сираевым обсуждались вопросы промышленного туризма. Ранее URA.RU рассказало, что власти Когалыма планируют развивать внутренний туризм. А в Нижневартовск для тех же целей пригласили тревел-блогеров.

Власти ХМАО на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023 подписали соглашения с Ингушетией и ассоциацией туроператоров России (АТОР), кроме того, был достигнут ряд важных договоренностей по развитию межрегионального туризма. Об этом сообщил директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев. «Подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Ингушетия, будем развивать межрегиональный туризм. Подписали соглашения с [исполнительным директором] АТОР Майей Ломидзе — договорились о продвижении туристического потенциала Югры», — написал Кирилл Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На выставке достигнут ряд договоренностей: с Белоруссией договорились о расширении потока туристов; Министерство экономического развития РФ поможет ХМАО с расширением развития агротуризма и обустройством национальных туристических маршрутов; с представителем госкорпорации «Росатом» Тимуром Сираевым обсуждались вопросы промышленного туризма. Ранее URA.RU рассказало, что власти Когалыма планируют развивать внутренний туризм. А в Нижневартовск для тех же целей пригласили тревел-блогеров.