Свердловчанка три дня отдавала миллион рублей мошенникам

Преступники, представившись сотрудниками банка и полиции, обокрали женщину Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Североуральске (Свердловская область) 71-летняя женщина за три дня отдала мошенникам 1 344 180 рублей. Аферисты позвонили пенсионерке 9 марта и представились сотрудниками банка, сообщили в ОМВД России по Североуральску. Однако в полицию гражданка обратилась только 13 марта.

«Мошенники сказали пострадавшей, что некий гражданин пришел в банк и предъявил доверенность на распоряжение ее счетами. 71-летняя женщина, доверившись преступникам, отдала им более миллиона рублей», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что сначала ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил женщине, что кто-то собирается снять с ее счетов все деньги. Через некоторое время потерпевшей позвонил другой человек, который представился полицейским. Он стал развивать историю и настаивал на том, чтобы женщина следовала рекомендациям «сотрудника банка».

Поверив преступникам, женщина с 9 по 11 марта отдала мошенникам 1 224 180 рублей. После чего отправила еще 120 тысяч рублей на «безопасный счет». 13 марта женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мошенники, представившись сотрудниками полиции и банка, обокрали 88-летнюю женщину. Она перевела им на счет порядка четырех миллионов рублей.