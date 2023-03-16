16 марта 2023

В Пермском крае целый поселок отключили от газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, вентиль, газовая труба, газ в доме
Газовые вентили перекрыли Фото:

Жители поселка Орел Березниковского округа Пермского края остались без газа. Как пояснил глава округа Алексей Казаченко, отключить его пришлось из-за сбоя в системе.

«Произошел сбой — газ из трубопровода высокого давления попал в систему низкого давления. Для безопасной работы по выяснению причин инцидента отключили газ во всем Орле — это 310 домов», — пишет Казаченко в соцсетях.

Сейчас специалисты обходят каждый дом и проверяют газовое оборудование. После выяснения и устранения причин ЧП газ будет включен повторно.

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Жители поселка Орел Березниковского округа Пермского края остались без газа. Как пояснил глава округа Алексей Казаченко, отключить его пришлось из-за сбоя в системе. «Произошел сбой — газ из трубопровода высокого давления попал в систему низкого давления. Для безопасной работы по выяснению причин инцидента отключили газ во всем Орле — это 310 домов», — пишет Казаченко в соцсетях. Сейчас специалисты обходят каждый дом и проверяют газовое оборудование. После выяснения и устранения причин ЧП газ будет включен повторно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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