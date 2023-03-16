В Пермском крае целый поселок отключили от газа

Газовые вентили перекрыли Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители поселка Орел Березниковского округа Пермского края остались без газа. Как пояснил глава округа Алексей Казаченко, отключить его пришлось из-за сбоя в системе.

«Произошел сбой — газ из трубопровода высокого давления попал в систему низкого давления. Для безопасной работы по выяснению причин инцидента отключили газ во всем Орле — это 310 домов», — пишет Казаченко в соцсетях.

Сейчас специалисты обходят каждый дом и проверяют газовое оборудование. После выяснения и устранения причин ЧП газ будет включен повторно.