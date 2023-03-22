Тюменский губернатор поздравил мусульман

Александр Моор пожелал мира и благополучия мусульманам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с Рамаданом. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале.

«Начался мусульманский священный месяц Рамадан. Дни поста — это время поиска гармонии с внешним и внутренним миром, время совершения добрых дел. Поздравляю мусульман Тюменской области с началом Рамадана. Пусть в душе будет спокойствие, а в доме — мир и благополучие», — пожелал в своем поздравлении губернатор.

Ранее из-за праздника Курбан-байрам в Тюмени перекрыли дорогу. Было прекращено движение транспорта по дороге на улице Жданова, на участке от Дружбы до Тимуровцев.