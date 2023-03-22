22 марта 2023

Тюменский губернатор поздравил мусульман

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр, инаугурация моор
Александр Моор пожелал мира и благополучия мусульманам Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с Рамаданом. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале.

«Начался мусульманский священный месяц Рамадан. Дни поста — это время поиска гармонии с внешним и внутренним миром, время совершения добрых дел. Поздравляю мусульман Тюменской области с началом Рамадана. Пусть в душе будет спокойствие, а в доме — мир и благополучие», — пожелал в своем поздравлении губернатор.

Ранее из-за праздника Курбан-байрам в Тюмени перекрыли дорогу. Было прекращено движение транспорта по дороге на улице Жданова, на участке от Дружбы до Тимуровцев.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с Рамаданом. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале. «Начался мусульманский священный месяц Рамадан. Дни поста — это время поиска гармонии с внешним и внутренним миром, время совершения добрых дел. Поздравляю мусульман Тюменской области с началом Рамадана. Пусть в душе будет спокойствие, а в доме — мир и благополучие», — пожелал в своем поздравлении губернатор. Ранее из-за праздника Курбан-байрам в Тюмени перекрыли дорогу. Было прекращено движение транспорта по дороге на улице Жданова, на участке от Дружбы до Тимуровцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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